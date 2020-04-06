Общество 06.04.2020 16:24 Новости компаний
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06.04.2020 16:24 Новости компаний
В рамках проекта Сбербанка и Okko «Шоу ON!» группа «Ария» сыграет 10 апреля уникальный юбилейный онлайн-концерт «Замкнутый круг 13/3».
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Сбербанка, в честь 35-летия «Ария» подготовила специальную программу — в сет-лист концерта войдут песни с каждого из 13 номерных альбомов группы. В формировании программы участвовали поклонники, голосуя за лучшие песни в официальном сообществе «Арии» в соцсети «ВКонтакте». Музыканты учли пожелания фанатов, а также подготовили несколько сюрпризов.
Трансляция начнется в 19:00 по московскому времени. Концерт доступен подписчикам Okko в приложениях iOS, Android, Smart TV (телевизоры Samsung и LG), на Okko SmartBox и на сайте Okko. Те, кто еще не является подписчиком Okko, могут посмотреть онлайн-трансляцию бесплатно на show.okko.tv и на страницах онлайн-кинотеатра Okko в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».
Музыканты ответят на вопросы зрителей в прямом эфире. По традиции их можно задавать в группе онлайн-кинотеатра Okko в соцсети «ВКонтакте». Авторов лучших вопросов ждут подарки — подписки от Okko. Количество подарков ограниченно.
Группа «Ария» с 1985 года остается одним из самых популярных хеви-метал-коллективов страны. Живые выступления группы — это всегда мощный драйв и энергетика. Сразу после выхода первого альбома композиции «Арии» стали лидерами хит-парадов. Всего в дискографии группы — 13 номерных альбомов, а также многочисленные концертные записи и сборники. «Ария» продолжает работать над созданием нового материала, успешно гастролирует по России и за рубежом.
«Шоу ON!» — проект с живыми концертами от Сбербанка и мультимедийного сервиса Okko, созданный, чтобы радовать поклонников музыки, которые оказались лишены шоу любимых исполнителей из-за отмены массовых мероприятий, а также призванный сделать искусство доступным для всех жителей России и мира. Live-выступления рок- и поп-звезд проходят в Okko каждую пятницу и субботу.
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