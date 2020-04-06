Общество

В Волгоградской области дистанционное обучение школьников началось со сбоя в работе образовательного сайта

Общество 06.04.2020 11:01
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06.04.2020 11:01


На недоступность популярного электронного ресурса для школьников пожаловались родители учеников в Волгоградской области. В редакцию ИА «Высота 102» стали поступать обращения от читателей, которые вместе со своими детьми не могут войти на портал «Сетевой город. Образование». Сегодня, 6 апреля, у школьников закончились весенние каникулы и началось обучение в дистанционном режиме.
В комитете информационных технологий Волгоградской области заявляют, что платформа «Сетевой город. Образование» доступна и работает. «С учетом повышенной нагрузки на нее, специалисты ведомства в режиме реального времени проводят мониторинг работоспособности образовательного ресурса», - пояснили в ведомстве.
Отсутствие доступа к сайту в утренние часы, тем не менее, вызвало беспокойство у волгоградских родителей. «Домашнее самообучение детей под угрозой! «Сетевой город» перегружен, войти нет возможности. Задания от учителей передаются на словах и с использованием мессенджеров. Зачем разрабатывать и внедрять (за наши деньги, деньги налогоплательщиков) заведомо неработающие, корявые программы? Почему развлекательные сервисы Ютуб, просмотра фильмов работают без проблем, а образование нет?», - задался вопросом один из читателей информагентства.
На сайте администрации региона сегодня опубликован пресс-релиз о старте дистанционного формата обучения школьников. С помощью самого востребованного электронного ресурса региона «Сетевой город. Образование», как отмечено в официальном сообщении, педагоги могут формировать собственные коллекции дистанционных уроков. В числе важных свойств системы — совместимость с другими цифровыми платформами, которые используются для создания школьных онлайн-ресурсов и размещения обучающих курсов, контрольных работ, дидактических игр, тренажеров. 
В пресс-службе администрации Волгограда ИА «Высота 102» отмечают, что сложности в работе образовательных порталов на процессе обучения школьников не отражаются - педагоги передают задания детям при помощи современных средств связи.
В комитете образования науки и молодежной политики Волгоградской области считают, что «Сетевой город. Образование» — привычный, но не единственный ресурс для школьников. «Педагоги и ученики создают чаты в мессенджерах, задействованы школьные сайты, используются рассылки по электронной почте. Открыт доступ к десяткам федеральных, региональных и внутришкольных образовательных онлайн-ресурсов, электронным библиотекам», - добавили в профильном ведомстве.

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