Для работников волгоградских предприятий с 1 апреля стартуют маршруты спецтранспорта





На период приостановки обслуживания регулярных городских маршрутов общественного транспорта муниципалитет запускает спецрейсы для подвоза к месту работы сотрудников организаций, учреждений и предприятий, осуществляющих обеспечение жизнедеятельности городского округа или имеющих непрерывный производственный цикл.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, приостановка работы городского общественного транспорта – вынужденная мера, направленная на защиту населения от распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV – в соответствии с решением областного штаба продлится с 1 по 5 апреля.