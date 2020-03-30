Для работников волгоградских предприятий с 1 апреля стартуют маршруты спецтранспорта

Общество 30.03.2020 10:34
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30.03.2020 10:34
На период приостановки обслуживания регулярных городских маршрутов общественного транспорта муниципалитет запускает спецрейсы для подвоза к месту работы сотрудников организаций, учреждений и предприятий, осуществляющих обеспечение жизнедеятельности городского округа или имеющих непрерывный производственный цикл.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, приостановка работы городского общественного транспорта – вынужденная мера, направленная на защиту населения от распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV – в соответствии с решением областного штаба продлится с 1 по 5 апреля.
Так, например, до АО «Каустик» будет курсировать трамвай «Судоверфь - АО «Каустик». Также сохранится маршрут электропоезда от ст. «Шпалопропитка» до станций «Волгоград-1» и «Тракторная», маршрут автобуса «К/р «Юбилейный» - «ТРК «Мармелад», маршрут автобуса «Пл. Возрождения – ОАО «ВГАЗ-Суал» Алюминиевый завод», маршрут автобуса «Пос. Водстрой - пос. ГЭС» и ряд других маршрутов.
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