Глобальная дезинфекция грядет в Волгоградской области





На территории Волгоградской области проведут глобальную дезинфекцию. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее постановление издано главным санитарным врачом региона Ольгой Зубаревой. В частности, в муниципалитетах должны организовать дважды в день дезинфекцию остановочных павильонов, торговых палаток и киосков, общественных туалетов, подземных и наземных переходов, аэропортов, вокзалов, торговых центров, рынков. Руководителей управляющих компаний обязали проводить текущую обработку дезинфицирующими средствами подъездов, лифтов, мусоропроводов, скамеек, наружных дверей, поручней, урн. Билетные, банковские и парковочные терминалы должны также подвергаться дезинфекции. На железнодорожном вокзале и автовокзале будет организован температурный контроль приезжающих лиц. Персонал общественного транспорта должен в обязательном порядке использовать средства индивидуальной защиты – маски и респираторы.

Ряд поручений руководству Роспотребнадзора дало и руководству комитета здравоохранения. В частности, чиновники должны обеспечить помещение всех лиц, прибывших на территорию региона из зарубежных стран, в обсерватор, увеличить объемы лабораторных исследований за счет обследования контактных лиц, увеличить мощности лабораторной базы, подготовить медперсонал и специалистов лабораторной службы, а также проводить мониторинг внебольничных пневмоний.

На фото: остановочные павильоны будут дезинфицировать в обязательном порядке.