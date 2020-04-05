Общество

Волгоградская область получит от правительства РФ 5 миллионов рублей на жилье для ветеранов

Общество 05.04.2020 16:26
0
05.04.2020 16:26


Правительство РФ распределило субвенции  регионам на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее постановление подписано в кабмине. Волгоградской  области выделено 5,4 миллиона рублей. По примерным подсчетам, квартирный вопрос смогут решить четыре или пять человек  из этой категории. Всего регионы получат для этих целей более 350 миллионов рублей из резервного фонда. 
Федеральные средства распределяются во исполнении указа президента от 7 мая 2008 года «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Дистанционная подготовка к ЕГЭ

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.
Общество
05.04.2020 17:37
Общество 05.04.2020 17:37
Комментарии

0
Далее
Общество
05.04.2020 16:09
Общество 05.04.2020 16:09
Комментарии

0
Далее
Общество
05.04.2020 14:43
Общество 05.04.2020 14:43
Комментарии

0
Далее
Общество
05.04.2020 14:27
Общество 05.04.2020 14:27
Комментарии

0
Далее
Общество
05.04.2020 14:15
Общество 05.04.2020 14:15
Комментарии

0
Далее
Общество
05.04.2020 09:57
Общество 05.04.2020 09:57
Комментарии

0
Далее
Общество
04.04.2020 22:10
Общество 04.04.2020 22:10
Комментарии

0
Далее
Общество
04.04.2020 19:56
Общество 04.04.2020 19:56
Комментарии

0
Далее
Общество
04.04.2020 18:45
Общество 04.04.2020 18:45
Комментарии

0
Далее
Общество
04.04.2020 16:26
Общество 04.04.2020 16:26
Комментарии

0
Далее
Общество
04.04.2020 13:16
Общество 04.04.2020 13:16
Комментарии

0
Далее
Общество
04.04.2020 13:06
Общество 04.04.2020 13:06
Комментарии

0
Далее
Общество
04.04.2020 10:26
Общество 04.04.2020 10:26
Комментарии

0
Далее
Общество
04.04.2020 10:13
Общество 04.04.2020 10:13
Комментарии

0
Далее
Общество
04.04.2020 09:56
Общество 04.04.2020 09:56
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:37
Новым начальником полиции Волгограда могут назначить специалиста СБСмотреть фотографии
16:33
Житель Волгоградской области покурил на четверть миллиона рублейСмотреть фотографии
16:26
Волгоградская область получит от правительства РФ 5 миллионов рублей на жилье для ветерановСмотреть фотографии
16:09
В Волгоградской области местные выборы попали под карантинСмотреть фотографии
14:43
Волгоградскую область защищают от коронавируса с самолетаСмотреть фотографии
14:27
Увеличилось количество госпитализированных жителей Волгоградской области с подозрением на COVID-2019Смотреть фотографии
14:27
В Волгограде цены на имбирь и лимоны бьют рекордыСмотреть фотографии
14:15
В Волжском после скандала сорвался контракт на строительство детского садаСмотреть фотографии
12:07
В Волгограде полицейские обнаружили работающий ледовый катокСмотреть фотографии
10:04
В Волгоградской области водитель бросил раненого товарища после ДТПСмотреть фотографии
09:57
Оставшиеся без работы волжане могут заработать на еду своей кровьюСмотреть фотографии
09:48
В Волгоградской области пьяный водитель угробил пассажиркуСмотреть фотографии
09:48
Аналитики подсчитали, сколько волгоградцев готовы стать банкротамиСмотреть фотографии
22:10
Администрация Волгоградской области отменила скандальную закупку десяти автомобилейСмотреть фотографии
19:56
Долги по зарплате за ремонт "Родины-матери" в Волгограде погасили после публикации ИА "Высота 102"Смотреть фотографии
18:45
Власти Волгоградской области расширили перечень товаров первой необходимостиСмотреть фотографии
16:26
В Волгоградской области ожидаются заморозки до -10Смотреть фотографии
15:09
Вывоз волгоградского депутата-миллионера с Фиджи откладываетсяСмотреть фотографии
14:05
Рванула на красный: в Волгограде пятилетний ребенок получил травму в ДТП с «Ладой Калиной»Смотреть фотографииCмотреть видео
13:52
Московская компания купила в Волгограде долю в ТЦ семьи беглого экс-депутатаСмотреть фотографии
13:26
В Волгоградской области в перевернувшемся автомобиле погибли двое молодых мужчинСмотреть фотографии
13:16
В Волгограде пассажир выпал из автобусаСмотреть фотографии
13:06
В Волгоградской области количество заболевших коронавирусом осталось прежнимСмотреть фотографии
12:05
Сбербанк опубликовал режим работы своих отделений в апрелеСмотреть фотографии
10:26
Суд вынес первое решение по нарушению режима самоизоляции в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:13
Для работающих волгоградцев открывают троллейбусный спецмаршрутСмотреть фотографии
09:56
Сокращается количество поездов "Волгоград-Москва"Смотреть фотографии
09:56
Волгоградка закопала убитого топором мужчину на берегу Ахтубы и сдаласьСмотреть фотографии
08:13
Для жителей Волгоградской области разработали новый порядок получения льготных лекарствСмотреть фотографии
20:02
Автомобиль перевернулся на скорости в центре ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 