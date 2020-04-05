



Правительство РФ распределило субвенции регионам на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее постановление подписано в кабмине. Волгоградской области выделено 5,4 миллиона рублей. По примерным подсчетам, квартирный вопрос смогут решить четыре или пять человек из этой категории. Всего регионы получат для этих целей более 350 миллионов рублей из резервного фонда.

Федеральные средства распределяются во исполнении указа президента от 7 мая 2008 года «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».



