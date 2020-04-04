Экономика 04.04.2020 10:06
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04.04.2020 10:06
Сеть магазинов «Покупочка» предоставляет для покупателей цены без торговой наценки на ряд товаров ежедневного спроса.
Ситуацию ИА «Высота 102» прокомментировал бизнесмен Пелогейко Андрей:
«Товары "первой цены" всегда присутствовали на полках наших магазинов. Мы пошли на этот шаг задолго до наступления пандемии. Понимаем, что поддержка и забота о малообеспеченных покупателях не должна зависеть от внешних факторов и должна быть постоянной. Среди таких товаров самые необходимые: овощи, масло растительное и животное, молочные продукты. Покупатели могут видеть цены на эту продукцию на плакатах у входа в магазин, на специальных ценниках в торговом зале. Снижая затраты на самое необходимое, мы помогаем нашим покупателям в решении других их жизненных вопросов. Поддерживаем аналогичные намерения Х5 и Магнит. Надеемся на отклик у всех наших партнеров по бизнесу».
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