Налоговые инспекции в Волгоградской области закрываются от посетителей до мая





В налоговых инспекциях Волгоградской области с 6 по 30 апреля приостановлен прием налогоплательщиков до особых распоряжений. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в УФНС России по региону.

Эти меры обусловлены необходимостью сохранения защиты здоровья населения региона в рамках исполнения Указа Президента РФ от 2 апреля, а также постановления губернатора Волгоградской области, которым определен порядок передвижения граждан на территории региона.

Налоговые органы обращают внимание, что все услуги, которые предоставляются в операционных залах инспекций можно получить дистанционно через сервисы ФНС России. В личных кабинетах для физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей можно уплатить налоги, уточнить информацию по своему имуществу, отправить декларацию 3-НДФЛ и документы для получения налогового вычета за лечение, обучение или покупку недвижимости, провести сверку с бюджетом, уточнить невыясненные платежи и др.

Подключиться к сервису "Личный кабинет налогоплательщика для физического лица" можно, не посещая инспекцию, с помощью подтвержденной учётной записи Единого портала государственных услуг.

Уплата налогов, пошлин и страховых взносов доступна онлайн и тем, кто не является пользователем Личного кабинета. Достаточно ввести реквизиты банковской карты в сервисе "Уплата налогов и пошлин".

Кроме того, онлайн можно узнать свой ИНН или подать заявление на постановку на учет, отправить документы на регистрацию компании, получить выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП/ЕГРН, подтвердить статус налогового резидента России и многое другое.

Так же можно уточнить информацию о ставках и льготах по имущественным налогам,ознакомиться с письмами ФНС России, нормативными и методическими материалами.

В случае возникновения вопросов, связанных с налогообложением и уплатой налогов, а также порядком получения услуги предоставляемой налоговым органом дистанционно или порядком подключения к Личному кабинету, можно проконсультироваться, обратившись по телефонам отделов инспекций, расположенным на сайте в разделе "Контакты" или Единого контакт-центра 8-800-222-22-22.



