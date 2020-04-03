В Волгоградской области до 1 мая продлен режим самоизоляции

В Волгоградской области режим самоизоляции продлевается до 1 мая. Такое решение принял сегодня губернатор Андрей Бочаров, сообщает ИА «Высота 102». По словам главы региона, ситуация с коронавирусом остается сложной. В ближайшее время ожидается увеличение количества человек с подтвержденным диагнозом.

Бочаров также добавил, что оперативный штаб подготовил дополнительные предложения, которые могут быть утверждены при изменении санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе. «Необходимо обеспечить сохранение достигнутого уровня и качества медицинских услуг жителям области, а также предоставить возможность предприятиям за исключением, организаций повышенного риска распространения инфекции, выполнять производственные задачи при безусловном соблюдении санитарно-эпидемиологических мероприятий в этих структурах. При этом закрепить личную персональную ответственность их руководителей за санитарно-эпидемиологическую обстановку на предприятиях», - отметил губернатор.

По словам руководителя области, эффективность принимаемых мер по сдерживанию коронавирусной инфекции зависит от каждого из нас и наших совместных действий. «Прошу вас неукоснительно следовать всем решениям и рекомендациям оперативного штаба. Будьте здоровы, берегите себя и здоровье своих близких», - заключил Андрей Бочаров.