В Волгоградской области до 1 мая продлен режим самоизоляции

Общество 03.04.2020 17:34
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03.04.2020 17:34
В Волгоградской области режим самоизоляции продлевается до 1 мая. Такое решение принял сегодня губернатор Андрей Бочаров, сообщает ИА «Высота 102». По словам главы региона, ситуация с коронавирусом остается сложной. В ближайшее время ожидается увеличение количества человек с подтвержденным диагнозом.
Бочаров также добавил, что оперативный штаб подготовил дополнительные предложения, которые могут быть утверждены при изменении санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе. «Необходимо обеспечить сохранение достигнутого уровня и качества медицинских услуг жителям области, а также предоставить возможность предприятиям за исключением, организаций повышенного риска распространения инфекции, выполнять производственные задачи при безусловном соблюдении санитарно-эпидемиологических мероприятий в этих структурах. При этом закрепить личную персональную ответственность их руководителей за санитарно-эпидемиологическую обстановку на предприятиях», - отметил губернатор.
По словам руководителя области, эффективность принимаемых мер по сдерживанию коронавирусной инфекции зависит от каждого из нас и наших совместных действий. «Прошу вас неукоснительно следовать всем решениям и рекомендациям оперативного штаба. Будьте здоровы, берегите себя и здоровье своих близких», - заключил Андрей Бочаров.
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