Расследования

Житель Волгоградской области устроил стрельбу из автомата у кафе

Расследования 03.04.2020 16:36
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03.04.2020 16:36


Задержан 31-летний житель Иловлинского района, который в свой день рождения устроил стрельбу из автомата около кафе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, сегодня в отношении нарушителя общественного порядка было возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (Хулиганство).
По данным следствия, вечером 27 марта текущего года около кафе по ул. Мира в рабочем поселке Иловля подозреваемый произвел из охолощенного автомата "ОС АК 103" выстрелы в воздух. О данном факте жители близлежащих домов сообщили в полицию. Прибывший наряд задержал нарушителя.  
Как пояснил подследственный, в тот день он праздновал день рождения и, желая произвести впечатление на гостей, произвел выстрелы из автомата в общественном месте. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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