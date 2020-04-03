Общество

Оперативный штаб в Волгограде собрался для уточнения мер борьбы с коронавирусом

Общество 03.04.2020 13:09
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03.04.2020 13:09




В эти минуты в региональном ситуационном центре проходит заседание оперативного штаба Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в обладминистрации, участники совещания рассматривают дополнительные меры, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции на территории Волгоградской области. Проводит заседание губернатор Андрей Бочаров, он в медицинской маске, как и остальные участники совещания.
Напомним, что накануне в своем обращении президент России Владимир Путин отметил, что до конца текущей недели губернаторы должны определить конкретный набор профилактических мер, оптимальных именно для их территорий, как с точки зрения обеспечения здоровья, безопасности людей, так и устойчивости экономики и ключевой инфраструктуры.
За прошедшие сутки в Волгоградской области новых случаев коронавирусной инфекции не выявлено. Семь человек с COVID-19 остаются в больнице, одну пациентку сегодня выписали.

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