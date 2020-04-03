В Волгоградской области курьерам сказали дистанцироваться от клиентов

Общество 03.04.2020 10:26
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03.04.2020 10:26
Порядок доставки продуктов и других заказов курьерами на фоне пандемии разъяснило управление Роспотребнадзора по Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сообщение ведомства, при вручении заказа курьер должен поставить емкость (короб) у двери на подставку, или повесить пакет на ручку входной двери и отойти от двери на расстояние около 1,5 метров и сообщить о доставке клиенту по телефону.
Оплата заказа должна осуществляться преимущественно бесконтактным способом с помощью онлайн-оплаты. В случае оплаты через мобильный терминал необходимо протирать его дезинфицирующим средством после каждого клиента. Прием наличных денежных средств необходимо осуществлять в перчатках.
В Роспотребнадзоре отмечают, что смена одноразовых перчаток должна производиться после каждого клиента, многоразовые перчатки нужно обрабатывать дезинфицирующими средствами после каждого приема денежных средств.
Установлены требования и к предприятиям, которые осуществляют обслуживание на вынос, а также доставку заказов готовых блюд, продажу товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки. Они обязаны усилить дезинфекционный режим, проводить обучение и инструктаж курьеров по вопросу угрозы распространения коронавирусной инфекции, обеспечить персонал медицинскими масками (респираторами), антисептиками и перчатками, проводить термометрию курьеров, работников с признаками ОРВИ не допускать до работы.
С 28 марта по 5 апреля в регионе постановлением губернатора из-за угрозы распространения COVID-19 временно приостановлена работа ресторанов, кафе, баров, столовых и других общедоступных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения помещений и удаленной доставки готовых блюд. Аналогичные ограничительные мероприятия введены и постановлением главного государственного санитарного врача по Волгоградской области "О введении ограничительных мероприятий в организациях и на объектах" от 28 марта 2020 года.
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