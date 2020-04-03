В Волгограде еще одну больницу переоборудовали для коронавирусных пациентов





В Волгограде еще одну больницу переоборудовали для больных коронавирусом - инфекционный госпиталь на базе больницы № 5 уже с сегодняшнего дня может принимать пациентов. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области, сегодня медучреждение посетил глава региона. Андрей Бочаров выступил с предложением проработать вопрос о вознаграждении медперсонала, занятого в лечении больных коронавирусом, а также тех, на кого ложится дополнительная нагрузка.

Это уже четвертый по счету в Волгоградской области госпиталь, подготовленный для больных коронавирусной инфекцией. Ранее для размещения заболевших были определены две инфекционные больницы в Волгограде — детская и взрослая. 26 марта на базе областной клинической больницы №3 открыт первый в Волгоградской области провизорный госпиталь для жителей, вернувшихся из-за границы с симптомами простуды, а также для тех, кто контактировал с ними и имеет признаки ОРВИ. Всего в регионе дополнительно будет создано 1750 мест коечного фонда, 114 реанимаций.

Всего в больнице №5 подготовлено 140 коек, в том числе 15 реанимационных. В наличии аппараты ИВЛ и оборудование для наркоза, которое также может использоваться для искусственной вентиляции легких. Контролировать состояние пациента помогут многопараметровые мониторы.

Напомним, в настоящее время в регионе действует режим повышенной готовности — деятельность всех служб направлена на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.







