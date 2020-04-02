Общество

Потерявшим работу жителям Волгоградской области реструктуризируют долги за ЖКХ

Общество 02.04.2020 16:33
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02.04.2020 16:33


О достигнутой договоренности с ресурсоснабжающими организациями заявил сегодня губернатор Волгоградской области на совещании с представителями организаций и предприятий сферы ЖКХ и ТЭК. Об этом сообщили  ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области. 
 «Уже с 26 марта ресурсоснабжающими организациями Волгоградской области принято и реализуется решение о неприменении мер ответственности к жителям за несвоевременную оплату жилищных и коммунальных услуг», — озвучил данные глава региона. «Согласно достигнутым договоренностям, организации перестали предъявлять пени за просрочку платежей, на время прекратили исковую деятельность, отозвали ранее направленные в сетевые организации заявки на ввод ограничений своевременное решение. В таких непростых для всех условиях бесперебойная работа систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения имеет критическое значение. Наличие задолженности у жителей, многим из которых сейчас по объективным причинам приходится очень нелегко, не должно являться поводом для приостановки или прекращения подачи ресурсов», — сделал акцент губернатор.
Кроме того, ряд ресурсоснабжающих и коммунальных организаций выразили готовность на время периода эпидемиологического неблагополучия, используя адресный подход, рассмотреть возможность реструктуризации вновь накопленных долгов для жителей, которые за это время потеряли работу.

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