



О достигнутой договоренности с ресурсоснабжающими организациями заявил сегодня губернатор Волгоградской области на совещании с представителями организаций и предприятий сферы ЖКХ и ТЭК. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области.

«Уже с 26 марта ресурсоснабжающими организациями Волгоградской области принято и реализуется решение о неприменении мер ответственности к жителям за несвоевременную оплату жилищных и коммунальных услуг», — озвучил данные глава региона. «Согласно достигнутым договоренностям, организации перестали предъявлять пени за просрочку платежей, на время прекратили исковую деятельность, отозвали ранее направленные в сетевые организации заявки на ввод ограничений своевременное решение. В таких непростых для всех условиях бесперебойная работа систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения имеет критическое значение. Наличие задолженности у жителей, многим из которых сейчас по объективным причинам приходится очень нелегко, не должно являться поводом для приостановки или прекращения подачи ресурсов», — сделал акцент губернатор.

Кроме того, ряд ресурсоснабжающих и коммунальных организаций выразили готовность на время периода эпидемиологического неблагополучия, используя адресный подход, рассмотреть возможность реструктуризации вновь накопленных долгов для жителей, которые за это время потеряли работу.



