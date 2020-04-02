Россельхозбанк в Волгоградской области поддержит бизнес

Экономика 02.04.2020 15:38 Новости компаний
0
02.04.2020 15:38 Новости компаний
Директор Волгоградского филиала Банка Андрей Гавриленко принял участие в рабочей встрече губернатора Волгоградкой области с руководством ведущих финансовых институтов региона и представителями регионального УФНС. Как ранее писала «Высота 102», руководитель региона Андрей Бочаров озвучил главные задачи, которые стоят перед финансовым сектором в условиях современной нестабильной ситуации и внедрения беспрецедентных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
По сообщению пресс-службы регионального филиала, Россельхозбанк проработал комплекс мер по поддержке клиентов, которые испытывают финансовые трудности в связи со сложившейся ситуацией с коронавирусом.
Одна из них - отсрочка по погашению кредитных обязательств для физических лиц, которая может быть предоставлена сроком до 3 месяцев. Данное условие действует в отношении граждан, имеющих задолженность по кредиту и при предоставлении в РСХБ документов, подтверждающих наличие у одного из заемщиков коронавирусной инфекции или нахождение на карантине. Заемщики могут подать заявление в Банк о предоставлении отсрочки на погашение основного долга (или основного долга и процентов) по кредиту, а также о неприменении штрафов и пеней при нарушении условий кредитного договора.
«Мы понимаем, в какой нелегкой ситуации сегодня оказался наш региональный бизнес. В условиях экономической нестабильности Банк целиком готов поддержать действующих и новых клиентов. В Волгоградской области клиентов обслуживает 4 офиса продаж (по состоянию до 04.04.2020). Кроме того Россельхозбанк внедрил новые возможности использования системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО) для клиентов малого, среднего и крупного бизнеса, в том числе для компаний – участников внешнеэкономической деятельности.
В качестве еще одной меры содействия микробизнесу, Россельхозбанк проработал пакетное предложение по расчетно-кассовому обслуживанию. Продукт будет действовать с целью поддержки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в текущей экономической ситуации, связанной с распространением коронавируса», - отметил директор филиала Андрей Гавриленко.
Новый пакетный продукт включает бесплатное ежемесячное обслуживание и рассчитан на стартапы и недавно зарегистрированные компании с небольшими оборотами. В пакетное предложение входят наиболее востребованные бизнесом услуги в рамках расчетно-кассового и дистанционного банковского обслуживания, такие как открытие и ведение счета, платежи на счета юридических и физических лиц, операции с наличными денежными средствами, оформление корпоративной карты подключение зарплатного проекта и иные услуги.
Все они предоставляются бесплатно и доступны для оформления новым клиентам Банка.
Реклама
Банк «Открытие» отменяет комиссии для предпринимателей за выдачу денег в кассе для выплаты зарплаты02.04.2020 17:37
Экономика 02.04.2020 17:37
В дело о сносе "Соснового бора" в Волгограде вмешалась пандемия02.04.2020 16:52
Экономика 02.04.2020 16:52
Банк «Открытие» продолжит обслуживание карт с истекшим сроком действия02.04.2020 15:11
Экономика 02.04.2020 15:11
Арендные каникулы и отсрочки: в Волгограде огласили меры поддержки бизнеса02.04.2020 13:10
Экономика 02.04.2020 13:10
ВТБ: более 70 тысяч клиентов обратились за реструктуризацией кредитов02.04.2020 12:56
Экономика 02.04.2020 12:56
Сбербанк фиксирует пониженный спрос клиентов на наличные рубли и иностранную валюту02.04.2020 09:06
Экономика 02.04.2020 09:06
Бизнесу Волгоградской области власти обещают «антивирусную» поддержку01.04.2020 16:04
Экономика 01.04.2020 16:04
ВТБ выдал первые беспроцентные кредиты предпринимателям01.04.2020 15:01
Экономика 01.04.2020 15:01
Работа по подхвату бесхозяйных сетей дает свои положительные результаты01.04.2020 14:42
Экономика 01.04.2020 14:42
Банк «Открытие» заработал за январь-февраль 2020 года 4,6 млрд рублей чистой прибыли01.04.2020 12:49
Экономика 01.04.2020 12:49
В Волгограде финансисты в масках обсудили экономику региона в режиме самоизоляции01.04.2020 11:52
Экономика 01.04.2020 11:52
Банк «Открытие и Wildberries запустили онлайн-сервис кредитования малого и среднего бизнеса01.04.2020 11:00
Экономика 01.04.2020 11:00
ВТБ принял более 13 тысяч обращений розничных клиентов по реструктуризации кредитов01.04.2020 08:40
Экономика 01.04.2020 08:40
Сбербанк отменяет плату за сервисное обслуживание по эквайрингу31.03.2020 16:10
Экономика 31.03.2020 16:10
Без газет и табака: в Волгограде скорректировали список товаров первой необходимости31.03.2020 13:29
Экономика 31.03.2020 13:29
Реклама