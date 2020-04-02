Россельхозбанк в Волгоградской области поддержит бизнес





Директор Волгоградского филиала Банка Андрей Гавриленко принял участие в рабочей встрече губернатора Волгоградкой области с руководством ведущих финансовых институтов региона и представителями регионального УФНС. Как ранее писала «Высота 102», руководитель региона Андрей Бочаров озвучил главные задачи, которые стоят перед финансовым сектором в условиях современной нестабильной ситуации и внедрения беспрецедентных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

По сообщению пресс-службы регионального филиала, Россельхозбанк проработал комплекс мер по поддержке клиентов, которые испытывают финансовые трудности в связи со сложившейся ситуацией с коронавирусом.

Одна из них - отсрочка по погашению кредитных обязательств для физических лиц, которая может быть предоставлена сроком до 3 месяцев. Данное условие действует в отношении граждан, имеющих задолженность по кредиту и при предоставлении в РСХБ документов, подтверждающих наличие у одного из заемщиков коронавирусной инфекции или нахождение на карантине. Заемщики могут подать заявление в Банк о предоставлении отсрочки на погашение основного долга (или основного долга и процентов) по кредиту, а также о неприменении штрафов и пеней при нарушении условий кредитного договора.

«Мы понимаем, в какой нелегкой ситуации сегодня оказался наш региональный бизнес. В условиях экономической нестабильности Банк целиком готов поддержать действующих и новых клиентов. В Волгоградской области клиентов обслуживает 4 офиса продаж (по состоянию до 04.04.2020). Кроме того Россельхозбанк внедрил новые возможности использования системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО) для клиентов малого, среднего и крупного бизнеса, в том числе для компаний – участников внешнеэкономической деятельности.

В качестве еще одной меры содействия микробизнесу, Россельхозбанк проработал пакетное предложение по расчетно-кассовому обслуживанию. Продукт будет действовать с целью поддержки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в текущей экономической ситуации, связанной с распространением коронавируса», - отметил директор филиала Андрей Гавриленко.

Новый пакетный продукт включает бесплатное ежемесячное обслуживание и рассчитан на стартапы и недавно зарегистрированные компании с небольшими оборотами. В пакетное предложение входят наиболее востребованные бизнесом услуги в рамках расчетно-кассового и дистанционного банковского обслуживания, такие как открытие и ведение счета, платежи на счета юридических и физических лиц, операции с наличными денежными средствами, оформление корпоративной карты подключение зарплатного проекта и иные услуги.

Все они предоставляются бесплатно и доступны для оформления новым клиентам Банка.



