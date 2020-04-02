Роспотребнадзор опасается возникновения очага коронавируса в школе Волжского





Обследование детей и учителей из школы Волжского, ученица которой заболела коронавирусом, продолжается. Как заявила начальник управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Ольга Зубарева, все контактные лица, которые 20 марта посещали школу, определены. Именно в этот день заболевшая девочка находилась на занятиях.

У большинства из данной контактной группы произведен забор анализа на вирус, но не у всех.

«Может кого-то как-то дома не нашли. То есть, у основной массы проведены исследования. Я, единственное, переживаю, чтобы эта школа нам не дала какой-то там очаг. У меня есть такие опасения. Посмотрим», - говорит главный санитарный врач региона.

Напомним, о заболевании коронавирусом подростка из Волжского, которая отдыхала с семьей в ОАЭ, стало известно 27 марта. 30 марта оперативный штаб сообщил о том, что в школе уже обследовано 325 детей из 5-11 классов, которые могли контактировать с зараженной. 1 апреля власти заявили о заболевании коронавирусом троих членов семьи школьницы – бабушки и еще двоих детей.

Всего на 2 апреля в Волгоградской области остается 8 выявленных фактов заболевания COVID-19. Заболевшие вернулись, в том числе, из Германии, Турции, ОАЭ и Москвы.



