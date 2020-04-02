Здравоохранение

Роспотребнадзор опасается возникновения очага коронавируса в школе Волжского

Здравоохранение 02.04.2020 14:40
0
02.04.2020 14:40


Обследование детей и учителей из школы Волжского, ученица которой заболела коронавирусом, продолжается. Как заявила  начальник управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Ольга Зубарева, все контактные лица, которые 20 марта посещали школу, определены. Именно в этот день заболевшая девочка находилась на занятиях. 
У большинства из данной контактной группы произведен забор анализа на вирус, но не у всех. 
«Может кого-то как-то дома не нашли. То есть, у основной массы проведены исследования. Я, единственное, переживаю, чтобы эта школа нам не дала какой-то там очаг. У меня есть такие опасения. Посмотрим», - говорит главный санитарный врач региона. 
Напомним, о заболевании коронавирусом подростка из Волжского, которая отдыхала с семьей в ОАЭ, стало известно 27 марта.  30 марта оперативный штаб сообщил о том, что в школе уже обследовано 325 детей из 5-11 классов, которые могли контактировать с зараженной. 1 апреля власти заявили о заболевании коронавирусом троих членов семьи школьницы – бабушки и еще двоих детей. 
Всего на 2 апреля в Волгоградской области остается 8 выявленных фактов заболевания COVID-19. Заболевшие вернулись, в том числе, из Германии, Турции, ОАЭ и Москвы.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Бесплатный доступ к 150 000 электронных книг

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.
Здравоохранение
02.04.2020 12:19
Здравоохранение 02.04.2020 12:19
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
01.04.2020 13:03
Здравоохранение 01.04.2020 13:03
Комментарии

0
Далее
Реклама
Здравоохранение
01.04.2020 10:50
Здравоохранение 01.04.2020 10:50
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
30.03.2020 17:11
Здравоохранение 30.03.2020 17:11
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
30.03.2020 13:20
Здравоохранение 30.03.2020 13:20
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
30.03.2020 09:58
Здравоохранение 30.03.2020 09:58
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
29.03.2020 14:41
Здравоохранение 29.03.2020 14:41
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
29.03.2020 14:11
Здравоохранение 29.03.2020 14:11
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
28.03.2020 14:45
Здравоохранение 28.03.2020 14:45
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
27.03.2020 16:10
Здравоохранение 27.03.2020 16:10
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
27.03.2020 12:08
Здравоохранение 27.03.2020 12:08
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
26.03.2020 12:28
Здравоохранение 26.03.2020 12:28
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
26.03.2020 10:51
Здравоохранение 26.03.2020 10:51
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
25.03.2020 14:45
Здравоохранение 25.03.2020 14:45
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
25.03.2020 13:32
Здравоохранение 25.03.2020 13:32
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:37
Банк «Открытие» отменяет комиссии для предпринимателей за выдачу денег в кассе для выплаты зарплатыСмотреть фотографии
17:30
В Волгоградской области дело УФСБ о тысячах бутылок с суррогатом дошло до судаСмотреть фотографии
16:53
Чиновники рассказали, сколько парацетамола осталось в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:52
В дело о сносе "Соснового бора" в Волгограде вмешалась пандемияСмотреть фотографии
16:33
Потерявшим работу жителям Волгоградской области реструктуризируют долги за ЖКХСмотреть фотографии
16:16
Как коронавирус изменил Волгоград: фоторепортажСмотреть фотографии
15:51
В Волгограде директор фирмы оставил декретницу без денегСмотреть фотографии
15:38
Россельхозбанк в Волгоградской области поддержит бизнесСмотреть фотографии
15:12
Хроники самоизоляции: в Волгограде люди стоят в очереди на почту и закупаются на рынкеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:11
Банк «Открытие» продолжит обслуживание карт с истекшим сроком действияСмотреть фотографии
15:09
В Южном федеральном округе зафиксировано 69 заболевших COVID-19Смотреть фотографии
14:40
Роспотребнадзор опасается возникновения очага коронавируса в школе ВолжскогоСмотреть фотографии
13:33
В Волгограде прикрыли работающий в пандемию массажный салон (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
13:21
В Wink состоится цифровая премьера фильма «Лед-2»Смотреть фотографии
13:20
Из волгоградской больницы увольняются пожилые медработники из-за страха заразиться коронавирусомСмотреть фотографии
13:10
Арендные каникулы и отсрочки: в Волгограде огласили меры поддержки бизнесаСмотреть фотографии
12:19
В Волгоградской области за сутки не выявили новых больных коронавирусомСмотреть фотографии
11:57
В Волжском жильцов многоэтажки из-за пожара вывели из квартир на улицуСмотреть фотографии
11:24
В Волгограде «на всякий пожарный случай» готовятся к торжествам 9 маяСмотреть фотографии
11:20
Бывший главный полицейский Волгограда возглавил УМВД в СевастополеСмотреть фотографии
11:01
Под Волгоградом клубничную плантацию спасают от огняСмотреть фотографииCмотреть видео
10:32
В Волгограде директор компании с итальянскими корнями идет под суд за мошенничествоСмотреть фотографии
10:24
88-летняя медработник из Волгоградской области: «Я помню эпидемию черной оспы в Советском Союзе. Врачи все делают правильно"Смотреть фотографии
10:08
В Волгограде 13 объектов торговли нарушили режим самоизоляцииСмотреть фотографии
10:01
Умерших от пневмонии жителей Волгоградской области проверят на коронавирусСмотреть фотографии
09:46
В Волгоградской области из-за COVID-19 изменили Социальный кодексСмотреть фотографии
09:06
Сбербанк фиксирует пониженный спрос клиентов на наличные рубли и иностранную валютуСмотреть фотографии
09:04
В Волгоградской области супруги штамповали суррогатный алкоголь в гаражахСмотреть фотографии
08:22
Рынок труда в Волгоградской области умираетСмотреть фотографии
21:50
В Волгоградской области начали штрафовать за нарушение режима самоизоляцииСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 