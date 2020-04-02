



Перед судом по обвинению в мошенничестве в крупном размере при возмещении НДС предстанет в Волгограде 42-летний руководитель коммерческой организации, специализирующейся на производстве сельскохозяйственного оборудования. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по данному уголовному и направила его в суд.

По версии следствия, обвиняемый в июле 2016 года внес в налоговую декларацию заведомо ложные сведения о приобретении запасных частей для сельскохозяйственной техники у фирмы-посредника. Однако фактически товар покупался напрямую у производителя.

В результате указанных действий обвиняемым был незаконно получен из бюджета вычет по налогу на добавленную стоимость на сумму свыше 670 тысяч рублей. Свою вину коммерсант полностью признал и возместил причиненный государству ущерб.

Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по региону.

Как стало известно "Высоте 102", перед судом в Волгограде предстанет руководитель ООО "Маскио-Гаспардо Руссия".



