Борьба с коррупцией

В Волгограде УФСБ задержан подполковник СУ СКР

Борьба с коррупцией 01.04.2020 15:04
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01.04.2020 15:04


Начальник отдела материально-технического обеспечения СУ СКР по Волгоградской области подполковник юстиции Николай Бебуришвили задержан оперативниками регионального УФСБ, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на собственный источник. Есть сведения, что сотрудник органов следствия подозревается в мошенничестве. Получить оперативный комментарий в пресс-службе регионального СУ СКР пока не удалось.

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