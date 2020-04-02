Рынок труда в Волгоградской области умирает

Общество 02.04.2020 08:22
0
02.04.2020 08:22
Размер максимального пособия по безработице с 1 апреля в России увеличен до 12 тысяч 130 рублей. Как сообщает ИА «Высота 102», исполнено поручение президента, который объявил в недавнем обращении к россиянам о новых мерах поддержки населения в связи с экономическим кризисом и распространением коронавирусной инфекции.
Сколько именно жителей региона уже потеряли работу в связи с тотальной остановкой работы предприятий малого и среднего бизнеса, региональные власти не сообщают. Нет и прогнозов по развитию ситуации на рынке труда. На сайте ГКУ «Центр занятости населения» исчез раздел с наиболее востребованными профессиями. Последняя актуальная информация касается средней зарплаты в регионе по данным на начало февраля – это 41 тысяча 196 рублей 7 копеек. Даже по данным Волгоградстата за 2019 год она составляла 32 тысячи рублей.
При этом власти Москвы уже предприняли ряд беспрецедентных мер в связи с массовой потерей работы жителями столицы. Так, пособие по безработице в Москве составляет почти 20 тысяч рублей. Кроме того, потерявшим работу власти региона также пообещали дополнительные выплаты.
Реклама
В Волгограде «на всякий пожарный случай» готовятся к торжествам 9 мая02.04.2020 11:24
Общество 02.04.2020 11:24
Бывший главный полицейский Волгограда возглавил УМВД в Севастополе02.04.2020 11:20
Общество 02.04.2020 11:20
88-летняя медработник из Волгоградской области: «Я помню эпидемию черной оспы в Советском Союзе. Врачи все делают правильно"02.04.2020 10:24
Общество 02.04.2020 10:24
В Волгограде 13 объектов торговли нарушили режим самоизоляции02.04.2020 10:08
Общество 02.04.2020 10:08
Умерших от пневмонии жителей Волгоградской области проверят на коронавирус02.04.2020 10:01
Общество 02.04.2020 10:01
В Волгоградской области из-за COVID-19 изменили Социальный кодекс02.04.2020 09:46
Общество 02.04.2020 09:46
В Волгоградской области начали штрафовать за нарушение режима самоизоляции01.04.2020 21:50
Общество 01.04.2020 21:50
Только за похоронным пособием пустят в отделения Пенсионного фонда Волгоградской области01.04.2020 18:35
Общество 01.04.2020 18:35
Жителей Волгоградской области обязали выкидывать мусор со справкой01.04.2020 16:40
Общество 01.04.2020 16:40
Полковник из Ставрополя возглавил ГУ МЧС по Волгоградской области01.04.2020 16:38
Общество 01.04.2020 16:38
В Волгограде из громкоговорителей оповещают о режиме самоизоляции01.04.2020 14:47
Общество 01.04.2020 14:47
Два теплохода вывезли дачников с острова Сарпинский в Волгограде01.04.2020 14:42
Общество 01.04.2020 14:42
Пожилую пациентку с коронавирусом в Волгограде спасают кислородом01.04.2020 12:24
Общество 01.04.2020 12:24
Волгоградская область перенимает "зеленый" опыт Европы в борьбе с коронавирусом01.04.2020 10:59
Общество 01.04.2020 10:59
В Волгограде из-за нарушителей режима самоизоляции пускают резервные автобусы01.04.2020 10:50
Общество 01.04.2020 10:50
Реклама