Рынок труда в Волгоградской области умирает





Размер максимального пособия по безработице с 1 апреля в России увеличен до 12 тысяч 130 рублей. Как сообщает ИА «Высота 102», исполнено поручение президента, который объявил в недавнем обращении к россиянам о новых мерах поддержки населения в связи с экономическим кризисом и распространением коронавирусной инфекции.

Сколько именно жителей региона уже потеряли работу в связи с тотальной остановкой работы предприятий малого и среднего бизнеса, региональные власти не сообщают. Нет и прогнозов по развитию ситуации на рынке труда. На сайте ГКУ «Центр занятости населения» исчез раздел с наиболее востребованными профессиями. Последняя актуальная информация касается средней зарплаты в регионе по данным на начало февраля – это 41 тысяча 196 рублей 7 копеек. Даже по данным Волгоградстата за 2019 год она составляла 32 тысячи рублей.

При этом власти Москвы уже предприняли ряд беспрецедентных мер в связи с массовой потерей работы жителями столицы. Так, пособие по безработице в Москве составляет почти 20 тысяч рублей. Кроме того, потерявшим работу власти региона также пообещали дополнительные выплаты.