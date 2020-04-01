ВТБ принял более 13 тысяч обращений розничных клиентов по реструктуризации кредитов

Экономика 01.04.2020 08:40 Новости компаний
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01.04.2020 08:40 Новости компаний
ВТБ первым из российских банков заявил о разработке комплекса мер помощи заемщикам-физлицам, пострадавшим от эпидемии коронавируса. Как сообщилиИА "Высота 102" в пресс-службе банка, за последнюю неделю в банк поступило свыше 13 тысяч обращений по вопросам реструктуризации кредитов. Каждое из них рассматривается в индивидуальном порядке.
Программы реструктуризации кредитов включают в себя отсрочку платежа, изменение срока кредита и ставки – каждое обращение рассматривается банком отдельно. ВТБ считает заботу о клиентах своей основной задачей и в текущих условиях готов реагировать на их обращения максимально быстро и эффективно.
Из числа поступивших обращений 211 заявок было подано от заболевших клиентов на предоставление кредитных каникул: 57 по ипотеке и 154 – по кредитам наличными. Отсрочка платежей будет подключена автоматически по факту предоставления больничного листа.
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