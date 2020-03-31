Разводы и свадьбы в Волгоградской области под угрозой отмены из-за коронавируса

Общество 31.03.2020 13:10
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31.03.2020 13:10
Предложения по временному приостановлению государственной регистрации заключения и расторжения браков на территории субъектов Российской Федерации направлены в адрес руководителей регионов страны, в том, числе в адрес губернатора Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на федеральное Министерство юстиции, рекомендации даны в связи со сложившейся неблагоприятной обстановкой, связанной с распространением коронавирусной инфекции. «Даты государственной регистрации заключения брака, которые были определены ранее, необходимо перенести на более поздний срок - как вариант, после 1 июня. В исключительных случаях, при невозможности изменения даты, государственную регистрацию следует проводить лишь в присутствии вступающих в брак лиц, не допуская приглашенных», - считают в Минюсте.
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