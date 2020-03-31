Экология

Вспышку бруцеллеза ликвидируют на юге Волгоградской области

Экология 31.03.2020 11:53
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31.03.2020 11:53


Ограничения по бруцеллезу крупного рогатого скота установлены в животноводческом хозяйстве в Палласовском районе Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на приказ областного комитета ветеринарии, вспышка этого заболевания выявлена в селе Калашники в животноводческом хозяйстве индивидуального предпринимателя Алексея Мулдагалиева.
По условиям ограничений запрещается провозить животных через неблагополучную территорию, заготавливать сено и корма. Не допускается выпас, водопой и иной контакт поголовья неблагополучного хозяйства с животными других владельцев.
Больной скот должен быть немедленно изолирован и отправлен на убой, остальные животные в обязательном порядке должны быть исследованы на бруцеллез. В период ограничений необходимо регулярно проводить дезинфекцию помещений и предметов ухода за животными. Хозяйство будет признано оздоровленным от бруцеллеза после получения двух отрицательных результатов исследований на это заболевание, которые проводятся с интервалом в 30 дней.
Справка. Бруцеллез — инфекционное заболевание, при котором поражается сердечно-сосудистая система, нервная система и костно-суставный аппарат. Опасность заболевания у животных связана с тем, что бруцеллез может передаваться от больных животных человеку. Возбудители бруцеллеза предаются через мясо больных животных и молоко. Человек заражается данными бактериями, употребляя животные продукты, а также через слизистые оболочки пищеварительного и дыхательного тракта, через ссадины и царапины, при прямом контакте с зараженными животными, обработке их кожи и шерсти. Заболевание развивается без симптомов и его не всегда можно распознать. 

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