Вспышку бруцеллеза ликвидируют на юге Волгоградской области

Экология 31.03.2020 11:53
0
31.03.2020 11:53
Ограничения по бруцеллезу крупного рогатого скота установлены в животноводческом хозяйстве в Палласовском районе Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на приказ областного комитета ветеринарии, вспышка этого заболевания выявлена в селе Калашники в животноводческом хозяйстве индивидуального предпринимателя Алексея Мулдагалиева.
По условиям ограничений запрещается провозить животных через неблагополучную территорию, заготавливать сено и корма. Не допускается выпас, водопой и иной контакт поголовья неблагополучного хозяйства с животными других владельцев.
Больной скот должен быть немедленно изолирован и отправлен на убой, остальные животные в обязательном порядке должны быть исследованы на бруцеллез. В период ограничений необходимо регулярно проводить дезинфекцию помещений и предметов ухода за животными. Хозяйство будет признано оздоровленным от бруцеллеза после получения двух отрицательных результатов исследований на это заболевание, которые проводятся с интервалом в 30 дней.
Справка. Бруцеллез — инфекционное заболевание, при котором поражается сердечно-сосудистая система, нервная система и костно-суставный аппарат. Опасность заболевания у животных связана с тем, что бруцеллез может передаваться от больных животных человеку. Возбудители бруцеллеза предаются через мясо больных животных и молоко. Человек заражается данными бактериями, употребляя животные продукты, а также через слизистые оболочки пищеварительного и дыхательного тракта, через ссадины и царапины, при прямом контакте с зараженными животными, обработке их кожи и шерсти. Заболевание развивается без симптомов и его не всегда можно распознать.
Реклама
Охотник ответит за убийство сибирской косули в природном парке «Нижнехоперский»27.03.2020 15:41
Экология 27.03.2020 15:41
В Волгограде производителя пищевой пленки наказали за отсутствие лицензии22.03.2020 10:56
Экология 22.03.2020 10:56
В условиях половодья Волжская ГЭС наращивает сбросы воды20.03.2020 15:23
Экология 20.03.2020 15:23
В АО «КАУСТИК» состоялось выездное заседание Экологического совета при Волгоградской областной Думе19.03.2020 15:23
Экология 19.03.2020 15:23
Весенние посадки стартовали в ЦПКиО Волгограда18.03.2020 12:22
Экология 18.03.2020 12:22
На Волге началось раннее весеннее половодье16.03.2020 13:08
Экология 16.03.2020 13:08
Мусорный полигон под Волгоградом заработал кучу штрафов на миллион рублей13.03.2020 15:34
Экология 13.03.2020 15:34
В частном секторе Волгограда прибрались после жалоб жителей13.03.2020 08:44
Экология 13.03.2020 08:44
Госзаказ на строительство плотин в Волгоградской области на полмиллиарда рублей вызвал вопросы11.03.2020 20:09
Экология 11.03.2020 20:09
В Волгоградской области «трещит по швам» недавно отремонтированная плотина08.03.2020 20:45
Экология 08.03.2020 20:45
В Волгоградской области село заставляют готовиться к паводку08.03.2020 19:11
Экология 08.03.2020 19:11
Роспотребнадзор подтвердил существование «крысиного рая» в волгоградском поселке05.03.2020 08:12
Экология 05.03.2020 08:12
Проекты экологического просвещения получат увеличенные гранты от РУСАЛа02.03.2020 17:24
Экология 02.03.2020 17:24
Жизнь по самым высоким стандартам: «ЕвроХим» улучшает экологическую обстановку в регионах присутствия02.03.2020 12:04
Экология 02.03.2020 12:04
Прокурор потребовал обследовать дамбы в Камышинском районе01.03.2020 18:45
Экология 01.03.2020 18:45
Реклама