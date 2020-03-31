Режим работы отделений Сбербанка с 31 марта по 5 апреля





Сбербанк опубликовал график работы своих отделений по стране в период выходной недели с 30 марта по 5 апреля 2020 года, объявленной Президентом России Владимиром Путиным.

В Волгоградской области утвержден следующий график работы офисов Сбербанка по обслуживанию физических лиц:

31 марта – 04 апреля в Волгограде будут работать дежурные офисы по адресам:

• Тракторозаводской район, улица Батова, 1 с 10:00 до 15:00

• Красноармейский район, проспект Героев Сталинграда, 50 А с 08:30 до 16:00

• Центральный район ул.Коммунистическая, 40 с 10:00 до 15:00

Также 31 марта дежурные офисы будут работать и в Волгоградской области:

• г. Волжский ул. Мира, 71 с 10:00 до 15:00

• г. Урюпинск ул.Черняховского, 3 с 10:00 до 15:00

• г. Михайловка ул. Поперечная, 1 с 10:00 до 15:00

• г. Камышин ул. Базарова,101 с 10:00 до 15:00

05 апреля работают дежурные офисы по адресам:

• Красноармейский район, проспект Героев Сталинграда, 50 А с 08:30 до 13:00

• Центральный район ул.Коммунистическая, 40 с 10:00 до 14:00

С подробным расписанием работы отделений банка можно ознакомиться на сайте www.sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы».

Также график работы офисов банка можно также уточнить в Сбербанк Онлайн и по телефонам круглосуточной службы поддержки:

900 (для звонков с мобильных телефонов; звонок бесплатный; доступно на территории России для абонентов сотовых операторов: МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»);

8 495 500-55-50 (для звонков из Москвы);

8 800 555-55-50 (для звонков из других городов РФ (бесплатно)).

Банкоматы и информационно-платежные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания 24/7 в выходные дни будут работать в стандартном режиме.

В период выходной недели сроки исполнения вкладных операций (открытия/закрытия вкладов, начисления процентов, снятия и пополнения) в Сбербанк Онлайн и офисах будут происходить в стандартном режиме.

Списания платежей по кредитам в эти дни будут выполняться в соответствии с установленной в договоре платежной датой. Сбербанк за два дня до нее напомнит клиенту о необходимости пополнить счета погашения. В соответствии с законодательством РФ в том случае, если заемщик не обеспечит наличия на счетах суммы, достаточной для погашения плановой задолженности, попытки списания будут выполняться до первого рабочего дня включительно, без применения штрафных санкций.

Сбербанк рекомендует своим клиентам пользоваться удаленными сервисами банка, воздержаться от посещения офисов и соблюдать рекомендации Роспотребнадзора и органов муниципального управления. Сбербанк остается надежным банком и партнером, и все наши сервисы, как всегда, бесперебойно работают для клиентов. В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», а также на нашем сайте собрана вся полезная информация.











