В Волжском запретили сидеть на лавочках из-за коронавируса





В Волжском запрещено присаживаться на лавочках. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, такое объявление они увидели в сквере около Волжского драматического театра. «Лавочки не покрашены, так что, вероятно, такой запрет связан с введенными ограничительными мерами – чтоб народ не контактировал друг с другом», - предположили горожане.

Напомним, в Волгоградской области в целях предотвращения распространения коронавируса остановлена работа торгово-развлекательных центров, парикмахерских, бань, парков, стоматологических клиник. С завтрашнего дня в Волгограде и Волжском временно прекращается движение общественного транспорта. Турбазы, гостиницы и пансионаты перестанут принимать отдыхающих.