В Волжском запретили сидеть на лавочках из-за коронавируса

Общество 31.03.2020 09:52
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31.03.2020 09:52
В Волжском запрещено присаживаться на лавочках. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, такое объявление они увидели в сквере около Волжского драматического театра. «Лавочки не покрашены, так что, вероятно, такой запрет связан с введенными ограничительными мерами – чтоб народ не контактировал друг с другом», - предположили горожане.
Напомним, в Волгоградской области в целях предотвращения распространения коронавируса остановлена работа торгово-развлекательных центров, парикмахерских, бань, парков, стоматологических клиник. С завтрашнего дня в Волгограде и Волжском временно прекращается движение общественного транспорта. Турбазы, гостиницы и пансионаты перестанут принимать отдыхающих.
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