Экономика

Михаил Задорнов: банк «Открытие» продолжает оказывать услуги в условиях пандемии

Экономика 30.03.2020 15:59 Новости компаний
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30.03.2020 15:59 Новости компаний


Обращение президента-председателя правления банка «Открытие»
Человечество столкнулось с пандемией коронавируса, которая привела к кризисным явлениям в мировой экономике. В этих условиях задача любого банка состоит, в первую очередь, в обеспечении бесперебойной работы по оказанию финансовых услуг и защите интересов своих клиентов. 
Поэтому даже в обстоятельствах пандемии банк «Открытие» работает в штатном режиме. Все наши сервисы доступны частным и корпоративным клиентам в полном объеме. 
Наши отделения работают и ждут вас, в том числе, на неделе дополнительных каникул с 30 марта по 3 апреля.
Список дежурных офисов по всей стране вы можете посмотреть по ссылке.
В Волгоградской области дежурное отделение находится в городе Волгограде по адресу: улица Краснознаменская, 18.
На выходной неделе открытие / закрытие вкладов, начисление процентов, снятие и пополнение будут производиться в обычном режиме.
График отправки платежей не меняется. Банк будет принимать и обслуживать заявки на кредитные продукты, осуществлять выдачу кредитов частным и юридическим лицам.
«Открытие» исполняет все рекомендации Роспотребнадзора по соблюдению норм эпидемиологической безопасности. Поэтому мы рекомендуем вам пользоваться дистанционными каналами для общения с нами. Сегодня более 90% всех операций, включая все основные платежные операции, доступны в удаленных каналах—мобильном и интернет-банке и не требуют визита в офис банка.
Мы понимаем, что многие наши клиенты пострадали или, возможно, пострадают от вынужденных мер по борьбе с пандемией.
«Открытие» поддержит вас.
С начала апреля мы вводим дополнительные меры поддержки клиентов-физических лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию в условиях пандемии. Для таких клиентов предусмотрены кредитные каникулы на срок до трех месяцев. В течение этого времени заемщик будет полностью освобожден от уплаты ежемесячного платежа по ипотеке или потребительскому кредиту.
Кредитными каникулами смогут воспользоваться клиенты, имеющие документальное подтверждение больничного или падения дохода более чем на 30%. Не уплаченные в рамках каникул ежемесячные платежи можно погасить в оставшийся после каникул срок кредитного договора или увеличить срок кредита. Кроме того, у нас продолжает действовать программа ипотечных каникул для поддержки заемщиков, попавших в сложную жизненную ситуацию. Подробная информация будет размещена на сайте банка www.open.ru
Также в банке уже введены трехмесячные кредитные каникулы для предприятий малого и среднего бизнеса, которые в большей степени пострадали от мер по борьбе с пандемией коронавируса. Каникулы будут действовать на всей территории России с апреля по июнь 2020 года. В первую очередь мы поддержим кафе, рестораны, гостиницы, фитнес-клубы, кинотеатры, детские развивающие центры и другие компании сегментов спорта, отдыха и развлечений. Предлагаем клиентам отсрочку платежей по основному долгу и процентам на три месяца без проведения финансового анализа деятельности. 
Контакт-центры банка по-прежнему работают круглосуточно. Обращайтесь - мы все подробно объясним, подскажем, как действовать в этой ситуации.
Желаю здоровья вам и вашим близким.
Берегите своих родных. Берегите себя.
Здоровье и безопасность наших клиентов и сотрудников – на сегодня главнейший приоритет «Открытия».
С уважением, Президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов.

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