Волгоградскому бизнесу грозят штрафами за нарушение режима самоизоляции

Общество 30.03.2020 15:50
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30.03.2020 15:50
От предупреждений к действиям обещает перейти Роспотребнадзор в Волгоградской области из-за нарушений установленного режима. Главный государственный санитарный врач региона Ольга Зубарева сегодня заявила, что в первые дни с нарушителями ведут профилактические беседы, но так будет не всегда. Речь идет о предпринимателях, которые игнорируют распоряжение губернатора о временном закрытии с 28 марта заведений общепита, торговых комплексов и целого ряда других заведений в целях предупреждения распространения коронавируса.
По сообщениям федеральных СМИ, правительство одобрило поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях об увеличении штрафов за нарушение правил самоизоляции. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму 26 марта.
За «невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» гражданам грозит предупреждение или штраф в размере 1–3 тысячи рублей, должностным лицам наказание в сумме 10–30 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям — 30–50 тысяч рублей, юрлицам — до 300 тысяч рублей. За нарушения «в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» коммерсантов могут ждать санкции в размере до 1 млн рублей.
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