Под Волгоградом пьяная езда обернулась для водителя годом строгого режима





К 1 году 2 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима приговорен 28-летний житель Старополтавского района за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, суд учел, что мужчина ранее уже был судим за аналогичное деяние.

По материалам дела, вечером 16 ноября прошлого года фигуранта дела, который управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения, в селе Харьковка Старополтавского района остановили сотрудники полиции. Мужчину отстранили от управления транспортным средством.

В качестве дополнительного наказания ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, в течение 3 лет.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.