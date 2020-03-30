Общество 30.03.2020 11:59
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30.03.2020 11:59
За последние три дня количество находящихся под наблюдением жителей Волгоградской области выросло почти втрое - с 869 до 2226 человек. Как заявил сегодня на оперативном совещании губернатор Волгоградской области, необходимо усилить контроль за прибывшими из-за рубежа гражданами и людьми, которые с ними контактировали. По словам Андрея Бочарова, не все строго соблюдают предписанный режим и правила самоизоляции. «В этой связи обращаюсь к полиции и Роспотребнадзору с просьбой усилить контроль и применение в полном объеме всех мер ответственности за нарушение режима самоизоляции», - отметил глава региона.
В качестве дополнительных мер губернатор поручил чиновникам совместно с ГУ МВД по региону проработать вопрос временных ограничений на работу общественного транспорта во всех муниципальных образованиях области. Предложения должны быть представлены сегодня до 15-00 для рассмотрения на оперативном штабе Волгоградской области.
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