Волгоградское УФАС признало плохой рекламу «Хочу тебя»





Волгоградское УФАС рассмотрело дело о нарушении закона о рекламе в отношении одного из фитнес-клубов Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, наружная реклама, размещенная на центральной улице города, содержала изображение девушки в открытом спортивном белье, которое чуть закрывало ягодицы, сопровождающееся текстом: "ХОЧУ ТЕБЯ пригласить в фитнес-клуб GRIFF ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ фитнесом вместе ул. Двинская,15". Реклама была ориентирована на проезжую часть и при движении транспорта доступным для восприятия был только текст, написанный крупными буквами. Данная реклама также была признана ненадлежащей.

Справка: с огласно ч. 6 ст. 5 Закона о рекламе № 38-ФЗ в рекламе не допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе в отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка человека и гражданина, официальных государственных символов (флагов, гербов, гимнов), религиозных символов, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия.



