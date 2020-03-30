Волгоградское УФАС признало плохой рекламу «Хочу тебя»

Общество 30.03.2020 11:10
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30.03.2020 11:10
Волгоградское УФАС рассмотрело дело о нарушении закона о рекламе в отношении одного из фитнес-клубов Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, наружная реклама, размещенная на центральной улице города, содержала изображение девушки в открытом спортивном белье, которое чуть закрывало ягодицы, сопровождающееся текстом: "ХОЧУ ТЕБЯ пригласить в фитнес-клуб GRIFF ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ фитнесом вместе ул. Двинская,15". Реклама была ориентирована на проезжую часть и при движении транспорта доступным для восприятия был только текст, написанный крупными буквами. Данная реклама также была признана ненадлежащей.
Справка: согласно ч. 6 ст. 5 Закона о рекламе № 38-ФЗ в рекламе не допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе в отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка человека и гражданина, официальных государственных символов (флагов, гербов, гимнов), религиозных символов, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия.
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