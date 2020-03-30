Общество

В Волжском десятки домов остались без УК в разгар пандемии

Общество 30.03.2020 11:24
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30.03.2020 11:24


Две управляющие компании в Волжском, признанные банкротами, лишены лицензий на управление многоквартирными домами. Как сообщили ИА "Высота 102" в управлении Госжилнадзора по Волгоградской области, поводом для этого послужили вступившие в законную силу судебные решения о признании данных УК несостоятельными (банкротами).
Из реестра лицензий исключены сведения обо всех многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО "Первая жилищная компания" (ИНН 3435911981) и ООО "Эксжилком" (ИНН 3459068030). Согласно открытым сведениям, в управлении "Эксжилком" числился в Волжском один многоквартирный дом, а у "Первой жилищной компании" - 81. 
Теперь органам местного самоуправления, на подведомственной территории которых расположены многоквартирные дома, предстоит созвать общее собрание собственников помещений многоквартирных домов.
В случае, если такое собрание не состоится либо решение на нем не будет принято собственниками, а также если принятое решение не будет реализовано, администрация обязана организовать и в месячный срок провести открытый конкурс по отбору управляющей организации.
Кроме того, в настоящее время на органы местного самоуправления возложена обязанность своим распорядительным документом определить управляющую организацию в том случае, если проведение собрания и открытых конкурсов не приведут к реализации новых способов управления домами. Данные меры органам местного самоуправления надлежит применять до тех пор, пока выбранный собственниками способ не будет реализован, либо пока у управляющей организации, отобранной по результатам конкурсных процедур не возникнут обязательства по управлению соответствующими многоквартирными домами.
Отметим, что проведение собраний собственников помещений многоквартирных домов может быть проблематичным, так как органы власти сегодня рекомендуют жителям региона из-за угрозы распространения коронавируса не выходить без лишней необходимости на улицу, избегать людных мест, а в магазинах соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра.

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