



Специальные переносные ящики для приема корреспонденции установлены возле входа в каждое структурное подразделение Управления Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102». Выемка корреспонденции из ящиков производится дважды в день – в 12.00 и 18.00. «По обращениям, касающимся отмены наложенного ареста на денежные средства

должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, в течение одних суток будут проводиться проверки и приниматься процессуальные решения. Кроме того, по обращениям, касающимся отмены наложенного ареста на денежные средства должника, и иным вопросам, требующим оперативного реагирования, граждане смогут обратиться по телефону дежурной части УФССП России по Волгоградской области (8442) 97-33-47», - уточнили в пресс-службе ведомства.

На время действия особых мер по предотвращению распространения коронавируса личный прием граждан прекращен.



