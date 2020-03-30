Общество 30.03.2020 10:34
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30.03.2020 10:34
Специальные переносные ящики для приема корреспонденции установлены возле входа в каждое структурное подразделение Управления Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102». Выемка корреспонденции из ящиков производится дважды в день – в 12.00 и 18.00. «По обращениям, касающимся отмены наложенного ареста на денежные средства
должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, в течение одних суток будут проводиться проверки и приниматься процессуальные решения. Кроме того, по обращениям, касающимся отмены наложенного ареста на денежные средства должника, и иным вопросам, требующим оперативного реагирования, граждане смогут обратиться по телефону дежурной части УФССП России по Волгоградской области (8442) 97-33-47», - уточнили в пресс-службе ведомства.
На время действия особых мер по предотвращению распространения коронавируса личный прием граждан прекращен.
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