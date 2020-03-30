Общество

«Вчера была война?»: волгоградец показал чиновникам, во что превратился Тракторозаводский район

Общество 30.03.2020 10:48
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30.03.2020 10:48


60-летний житель Тракторозаводского района Геннадий в минувшие выходные прошелся по улицам своего района и ужаснулся. 

Как рассказал ИА «Высота 10» волгоградец, он давно живет в этом районе, и вынужден констатировать, что с каждым годом он становится все хуже и запущеннее. 

«Есть ли у нас власти? Ходят ли они по улицам? Не увидеть того, что увидел я, просто невозможно. Как будто только вчера закончилась война», – рассказал Геннадий. 
Заброшенные, но не огороженные  здания с бегающими по крышам детьми, разбитые дороги, горы мусора, разруха и всеобщее уныние – такие картины запечатлел волгоградец в районе тракторного рынка. 




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