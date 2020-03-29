Стремительный рост: в Москве больше 1 тыс человек заболели коронавирусом





В Москве зафиксировано свыше тысячи заболевших коронавирусом. Такие данные, как передает ИА «Высота 102», сообщил сегодня мэр Москвы Сергей Собянин на своем официальном сайте.

«Ситуация с распространением коронавируса перешла в новую стадию. Зафиксировано уже больше тысячи случаев заболевания по Москве. Не застрахован никто. Пример несчастных итальянских и испанских городов, того же Нью-Йорка, где ежедневно умирают десятки и сотни человек, у всех перед глазами. Прошу вас, берегите себя», - сказал Собянин. Он призвал жителей столицы оставаться дома, а на улице или в магазине – соблюдать безопасную дистанцию.

За последние сутки в России зарегистрировано 270 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 26 регионах. Из них 197 - в Москве. В Волгоградской области за прошедшие сутки новых заболевших коронавирусом не выявлено.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 1543 случая коронавирусной инфекции. За весь период выписано по выздоровлению 64 человека.

Напомним, что из-за распространения коронавируса дни с 30 марта по 3 апреля признаны нерабочими по всей стране.