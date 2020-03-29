Федеральные новости

Стремительный рост: в Москве больше 1 тыс человек заболели коронавирусом

Федеральные новости 29.03.2020 12:14
0
29.03.2020 12:14


В Москве зафиксировано свыше тысячи заболевших коронавирусом. Такие данные, как передает ИА «Высота 102», сообщил сегодня мэр Москвы Сергей Собянин на своем официальном сайте.
«Ситуация с распространением коронавируса перешла в новую стадию. Зафиксировано уже больше тысячи случаев заболевания по Москве. Не застрахован никто. Пример несчастных итальянских и испанских городов, того же Нью-Йорка, где ежедневно умирают десятки и сотни человек, у всех перед глазами. Прошу вас, берегите себя», - сказал Собянин. Он призвал жителей столицы оставаться дома, а на улице или в магазине – соблюдать безопасную дистанцию. 
За последние сутки в России зарегистрировано 270 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 26 регионах. Из них 197 - в Москве. В Волгоградской области за прошедшие сутки новых заболевших коронавирусом не выявлено.
Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 1543 случая коронавирусной инфекции. За весь период выписано по выздоровлению 64 человека.
Напомним, что из-за распространения коронавируса дни с 30 марта по 3 апреля признаны нерабочими по всей стране.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома.Необходима консультация

Урны, контейнеры, щетинистое покрытие. 95 50 05; 95 50 06

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.
Федеральные новости
28.03.2020 18:42
Федеральные новости 28.03.2020 18:42
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
26.03.2020 13:51
Федеральные новости 26.03.2020 13:51
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
26.03.2020 11:35
Федеральные новости 26.03.2020 11:35
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
24.03.2020 21:32
Федеральные новости 24.03.2020 21:32
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
24.03.2020 15:51
Федеральные новости 24.03.2020 15:51
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
22.03.2020 17:46
Федеральные новости 22.03.2020 17:46
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
21.03.2020 14:13
Федеральные новости 21.03.2020 14:13
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
20.03.2020 18:38
Федеральные новости 20.03.2020 18:38
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
20.03.2020 16:10
Федеральные новости 20.03.2020 16:10
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
19.03.2020 12:39
Федеральные новости 19.03.2020 12:39
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
18.03.2020 14:58
Федеральные новости 18.03.2020 14:58
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
17.03.2020 14:33
Федеральные новости 17.03.2020 14:33
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
16.03.2020 21:30
Федеральные новости 16.03.2020 21:30
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
16.03.2020 13:38
Федеральные новости 16.03.2020 13:38
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
13.03.2020 20:45
Федеральные новости 13.03.2020 20:45
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:11
В Волгограде растет число госпитализированных с подозрением на COVID-19Смотреть фотографии
12:39
В центре Волгограда хлебный фургон взрезался в столбСмотреть фотографииCмотреть видео
12:20
«Карантин – это не конец света»: как волгоградцы переживают пандемию в разных странахСмотреть фотографииCмотреть видео
12:14
Стремительный рост: в Москве больше 1 тыс человек заболели коронавирусомСмотреть фотографии
11:11
Скончался председатель Волгоградского отделения ДОСААФ Сергей ЗабедновСмотреть фотографии
09:43
«КамАЗ» и «ЗИЛ» протаранили водители легковушек в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:28
В Волгоградской области в ДТП с мотоциклом пострадали два человекаСмотреть фотографии
19:13
В Волгограде выставили на торги имущество тракторного завода-банкротаСмотреть фотографии
18:42
Границы на замке: Россия уходит на самоизоляциюСмотреть фотографии
18:34
Особенности домашнего режима: волгоградцы уходят на «длинные выходные»Смотреть фотографииCмотреть видео
18:34
Волгоградские коммунисты провели массовое собрание с участием глубоко пожилых людейСмотреть фотографии
18:29
Более 350 офисов Россельхозбанка будут работать с 30 марта по 3 апреля, в том числе 6 офисов в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:22
«Россети» зафиксировали рост числа обращений потребителейСмотреть фотографии
17:01
В Волгограде ради самоизоляции отменяют льготный проезд на общественном транспортеСмотреть фотографии
16:22
В Волгограде резко подорожало народное средство от коронавирусаСмотреть фотографии
14:47
В волгоградских магазинах и общепитах еле теплится жизньСмотреть фотографии
14:45
Замгубернатора рассказал, когда в Волгоград завезут дефицитные маскиСмотреть фотографии
14:24
Павел Ливинский: «Защитить и материально поощрить производственный персонал, обеспечить надежность электроснабжения потребителей»Смотреть фотографии
13:45
Сбербанк предоставит пострадавшим от коронавируса заемщикам кредитные каникулыСмотреть фотографии
12:33
Сбербанк присоединится к экологической акции «Час Земли»Смотреть фотографии
12:07
Облздрав раскрыл возраст больных коронавирусом в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:59
Жителям Волгоградской области предложили не ходить в церковьСмотреть фотографии
11:31
В Волгограде место для митингов сделают эстетически привлекательнымСмотреть фотографии
11:14
В Волгоградской области увеличилось количество госпитализированных детей из-за подозрения на коронавирусСмотреть фотографии
10:37
Роспотребнадзор рекомендует родителям не выходить с малышами на детские площадкиСмотреть фотографии
09:29
В Волгоградской области ликвидируют очаг бешенстваСмотреть фотографии
20:39
Закрываются парки и парикмахерские: в Волгоградской области вводят жесткие меры из-за коронавирусаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:28
Волгоградцы уплывают от коронавирусаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:13
Сети «Ростелекома» на Юге успешно справляются с нагрузкойСмотреть фотографии
17:03
«Чистота – это безопасность»: Профессионалы из клининговой компании ЭКОПРО сделали Волгоград немного чищеСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 