В Волгоградской области в ДТП с мотоциклом пострадали два человека





Два человека пострадали при столкновении автомобиля «ВАЗ-211440» и мотоцикла «Ямаха» в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, авария произошла накануне вечером в городе Фролово.

Водитель легковушки, совершая разворот со стороны ул. Народной в сторону ул. Фроловской не уступил дорогу мотоциклу.

В результате ДТП 23-летний мотоциклист и его 23-летняя пассажир с различными травмами были доставлены в больницу.



