В Волгоградской области в ДТП с мотоциклом пострадали два человека

Происшествия 29.03.2020 09:28
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29.03.2020 09:28
Два человека пострадали при столкновении автомобиля «ВАЗ-211440» и мотоцикла «Ямаха» в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, авария произошла накануне вечером в городе Фролово.
Водитель легковушки, совершая разворот со стороны ул. Народной в сторону ул. Фроловской не уступил дорогу мотоциклу.
В результате ДТП 23-летний мотоциклист и его 23-летняя пассажир с различными травмами были доставлены в больницу.
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