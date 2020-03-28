«Россети» зафиксировали рост числа обращений потребителей





За прошедшую неделю, несмотря на то, что в качестве временной меры 893 из 1 017 центров по работе с клиентами группы компаний «Россети» ведут приём в дистанционном и онлайн-формате, количество обращений выросло на 10%.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, заочная форма взаимодействия демонстрирует эффективность и ни в чем не уступает очному формату общения с клиентами.

С 18 по 28 марта на 34% увеличилось количество обращений в режиме онлайн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число звонков в контакт-центры выросло более чем на 50%, количество обращений посредством интерактивных сервисов - на 45%. Документы по уже обработанным заявкам направляются в электронном виде в личный кабинет и по электронной почте.

Компания «Россети Юг» за данный период приняла посредством интернет сервисов 3825 обращений и заявок от потребителей, из которых 1637 обращений принял ростовский, 1326 - астраханский, 808 – волгоградский и 54 – калмыцкий филиалы компании.

«Россети» напоминают, что связаться с энергетиками группы компаний можно посредством Единого портала электросетевых услуг «портал-тп.рф» , а также нового мобильного приложения «Россети – личный кабинет», доступного пользователям устройств на Android и IOs. Для всех пользователей работает онлайн-сервис «СветлаяСтрана.рф».



