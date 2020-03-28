Общество

Сбербанк присоединится к экологической акции «Час Земли»

Общество 28.03.2020 12:33 Новости компаний
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28.03.2020 12:33 Новости компаний


В знак неравнодушия к будущему планеты сотрудники Сбербанка и компаний Экосистемы примут участие в ежегодной экологической акции «Час Земли», организованной Всемирным фондом дикой природы (WWF). Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, в 2020 году Час Земли состоится 28 марта в 20:30
В знак присоединения к акции «Час Земли» 28 марта в 20:30 в Сбербанке при помощи системы телеметрического и дистанционного управления (СТДУ) будут отключены на 1 час световые знаки и вывески более, чем в 3000 офисах и отделениях. На территории Поволжского банка Сбербанка к акции присоединятся офисы в Астрахани, Волгограде, Оренбурге, Пензе, Самаре, Саратове, Тольятти и Ульяновке. 
Акция «Час Земли» призвана привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты. Сегодня это отличная возможность для всех нас задуматься о своих действиях и личной ответственности. Сбербанк призывает своих сотрудников, клиентов и партнеров принять участие в этой международной экологической акции и, в знак неравнодушия, вместе с семьей, на один час погасить свет у себя домах.
Первый Заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин«Тематика устойчивого развития и входящие в нее аспекты ESG (environment, social, government) занимают важное место в повестке Сбербанка. Эта политика является одной из центральных для руководства и охватывает все направления функционирования банка — от работы с внешними клиентами до ответственной модели поведения каждого сотрудника». 
Председатель Поволжского банка Сбербанка Александр Анащенко: «Вопросы экологии и ответственного потребления требуют действий от каждого из нас, уже сейчас необходимо задумываться о будущем планеты. Так, к примеру, внутри банка мы постепенно отказываемся от бумажного документооборота, переходим к раздельному сбору мусора. А сейчас мы приглашаем клиентов и партнеров принять участие в этой международной экологической акции».

В Сбербанке реализуется принцип «Зелёного офиса», где особенное внимание уделяется цифровизации операционной среды, что позволяет снижать количество используемой бумаги. В офисах Сбербанка также установлены урны для раздельного сбора отходов по основным видам (бумага, пластик, стекло, отработанные батарейки) с последующей передачей на повторную переработку. К 2025 году Сбербанк поставил себе цель увеличить долю раздельного сбора отходов до 40 %. 

Заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов: «В своей деятельности банк руководствуется принципами ответственного ресурсопотребления и Целями устойчивого развития ООН, в том числе и в сфере снижения негативного воздействия на окружающую среду. В рамках этого подхода Сбербанк стремится снижать количество потребляемой энергии. Результатами работы в этой области стало снижение общего энергопотребления более чем на 20 % за пять лет (на 11% в 2019 году)».
Сбербанк уделяет большое внимание финансированию «зелёных» проектов, среди них — альтернативная энергетика, типовые решения в сфере твердых коммунальных отходов и др. 
Сбербанк выступает в роли кредитора и консультанта проекта «Чистый воздух» (в рамках национально проекта «Экология»), участвует в рабочей группе по изменению климата и устойчивому развитию при Администрации Президента РФ, а также в рабочей группе по ответственному финансированию при Банке России.  
Главной темой акции «Час Земли» этого года станет экологический активизм. В ходе кампании каждый участник сможет узнать, какая сфера экоактивизма подходит ему больше всего, а также как стать частью экологического движения и внести свой вклад в сохранение нашей природы и планеты. Весомой частью культуры Сбербанка уже несколько лет является волонтерское движение, в котором участвует более 10 тысяч сотрудников. Ежегодно 5% всех волонтерских активностей Банка реализуется в сфере заботы об окружающей среде и животных. 
О других активностях банка в сфере экологии можно прочитать в годовом отчёте за 2019 год, в состав которого включён отчёт об устойчивом развитии (ESG-отчёт). Документ доступен для просмотра или скачивания на официальном сайте Сбербанка: http://sberbank.com/ru/investor-relations/reports-and-publications/annual-reports

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