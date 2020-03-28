Жителям Волгоградской области предложили не ходить в церковь





Всем жителям и гостям Волгоградской области рекомендовано воздержаться от посещения религиозных объектов, объектов культа, перенести на более поздний срок намеченные торжества, памятные мероприятия. Такие советы даны в рамках введения упреждающих мер по обеспечению безопасности жителей, сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда. Напомним, д о 5 апреля 2020 года включительно приостанавливается работа ресторанов, кафе, столовых, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос, а также доставки заказов. Данное ограничение не распространяется на заводские, рабочие и служебные столовые. Приостанавливается работа объектов розничной торговли, за исключением аптек, аптечных пунктов, магазинов продовольственных товаров, товаров для животных, непродовольственных товаров первой необходимости.

До особого распоряжения закрываются стоматологические клиники и кабинеты (за исключением экстренной помощи), салоны красоты, косметические и другие объекты. Временно приостанавливается работа кружков, секций, библиотек и других учреждений культурно-досугового типа.

Пенсионерам в возрасте старше 65 лет, а также лицам с хроническими заболеваниями, необходимо до 5 апреля соблюдать режим самоизоляции.

В Волгоградской епархии пока не прокомментировали рекомендации воздержаться от посещения храмов. Ранее рабочая группа при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции опубликовала мнение церкви по рекомендации властей Москвы и Московской области гражданам «воздержаться от посещения религиозных объектов». «С пониманием относимся к рекомендации гражданских властей Москвы и Московской области гражданам «воздержаться от посещения религиозных объектов», а также к мотивам, по которым эта рекомендация была дана. Вместе с тем, пастырский долг духовенства будет в полном объеме исполняться по отношению ко всем тем верующим людям, которые находят для себя необходимым в нынешнее трудное время прийти в храм для молитвы о своих близких и о нашем народе», - говорилось в сообщении. При этом некоторые приходы города Москвы уже организуют аудио- и видеотрансляцию богослужений. Также в храмах Москвы организуется дежурство священников для неотложного исполнения просьб о причащении на дому прихожан старше 65 лет, а также страдающих хроническими заболеваниями, которым предписано оставаться в своих домах.







