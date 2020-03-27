Сбербанк пришлет Сберкурьера

Экономика 27.03.2020 15:51
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27.03.2020 15:51
В условиях карантина и самоизоляции остаться на связи поможет сервис по курьерской доставке от Сберлогистики (входит в экосистему Сбербанка).
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, вызвать курьера можно на сайтах Сбербанка и Сберлогистики в Москве и Московской области, а также в 18 крупных российских городах (Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Краснодар, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Уфа, Хабаровск, Челябинск).
В Москве сервис доступен также в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». Кнопка «Отправить посылку» находится внизу главного экрана приложения.
При вызове курьера нужно просто выбрать способ доставки «Сберкурьер» и ввести адреса отправителя и получателя в интуитивно понятном интерфейсе. Для оплаты доставки через приложение необходимо указать вес посылки (до 5 или 10 кг) и по желанию застраховать. Статус посылки можно отслеживать в приложении и с помощью СМС-уведомлений.
Сергей Малышев, генеральный директор Сберлогистики: «С введением профилактических мер жизнь не останавливается, и даже на карантине или удаленной работе у людей остается необходимость передавать что-либо друг другу. Чтобы не пользоваться транспортом и не бывать в людных местах, можно просто вызвать курьера на сайте Сбербанка или через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» и оставаться на связи с миром, не подвергая себя опасности».
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