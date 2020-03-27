На период дистанционного обучения учащиеся муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющие право на бесплатное питание в школах, будут получать его в виде продуктовых наборов. Нововведение коснется более чем 27 тысяч волгоградских школьников. Об этом стало известно ИА «Высота 102».

Подобные меры социальной поддержки семей с детьми уже введены на период дистанционного обучения школьников в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Москве и Московской области, в Ярославле.

Уже известно, что после окончания объявленной Президентом РФ недели выходных школы Волгограда перейдут на режим дистанционного обучения. В этот период все учащиеся, имеющие право на бесплатное питание, будут обеспечиваться продуктовыми наборами.

Это - все дети, обучающиеся в первых классах начальной школы, дети из малообеспеченных и многодетных семей, дети, состоящие на учете у фтизиатра, школьники с ограниченным здоровьем, дети-инвалиды, а также учащиеся образовательных учреждений, имеющие интернат. Всего в городе 27091 школьник обеспечивается бесплатным питанием.

Выдача продуктовых наборов будет осуществляться через учебные учреждения. Речь идет не о готовых блюдах школьного меню, а именно о продуктах – крупах, макаронах, консервах, сладостях, соках - тем, что рекомендует обычно в подобных ситуациях Роспотребнадзор.

По сведениям ИА «Высота 102», соответствующее решение, которое позволит перейти на новую форму питания, рассмотрят сегодня на заседании депутаты гордумы.



