Политика 27.03.2020 08:47
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27.03.2020 08:47
На период дистанционного обучения учащиеся муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющие право на бесплатное питание в школах, будут получать его в виде продуктовых наборов. Нововведение коснется более чем 27 тысяч волгоградских школьников. Об этом стало известно ИА «Высота 102».
Подобные меры социальной поддержки семей с детьми уже введены на период дистанционного обучения школьников в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Москве и Московской области, в Ярославле.
Уже известно, что после окончания объявленной Президентом РФ недели выходных школы Волгограда перейдут на режим дистанционного обучения. В этот период все учащиеся, имеющие право на бесплатное питание, будут обеспечиваться продуктовыми наборами.
Это - все дети, обучающиеся в первых классах начальной школы, дети из малообеспеченных и многодетных семей, дети, состоящие на учете у фтизиатра, школьники с ограниченным здоровьем, дети-инвалиды, а также учащиеся образовательных учреждений, имеющие интернат. Всего в городе 27091 школьник обеспечивается бесплатным питанием.
Выдача продуктовых наборов будет осуществляться через учебные учреждения. Речь идет не о готовых блюдах школьного меню, а именно о продуктах – крупах, макаронах, консервах, сладостях, соках - тем, что рекомендует обычно в подобных ситуациях Роспотребнадзор.
По сведениям ИА «Высота 102», соответствующее решение, которое позволит перейти на новую форму питания, рассмотрят сегодня на заседании депутаты гордумы.
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