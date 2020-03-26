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«Ростелеком» бесплатно добавляет корпоративным клиентам к текущему пакету услуг 100 минут и 10 Гб мобильного интернета

Телеком 26.03.2020 14:01 Новости компаний
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26.03.2020 14:01 Новости компаний


Самое важное для любого бизнеса – всегда оставаться на связи со своими партнерами и клиентами и иметь возможность удаленно решить любые возникающие вопросы. Особенно в наши дни. Потребность в оперативных коммуникациях выросла в разы по всему миру.
Именно поэтому корпоративным клиентам мобильной связи «Ростелеком» бесплатно добавил 100 минут и 10 Гб мобильного интернета на каждый номер компании дополнительно к текущему пакету. Предложение будет действовать каждый месяц с 25 марта и до конца мая, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. 
«Бесплатное предложение минут и гигабайтов – мера, направленная на поддержку бизнеса, испытывающего колоссальную нагрузку в связи с эпидемией коронавируса. В том числе, как никогда актуальна возможность работать из дома. Чтобы рабочие процессы не прерывались – нужна устойчивая и доступная связь, - говорит вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» Валерий Ермаков. - Мы заботимся о здоровье наших клиентов и напоминаем, что все обращения к компании могут быть выполнены дистанционно в личном кабинете Ростелеком Бизнес».

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