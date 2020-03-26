Происшествия

Под Волгоградом пассажир затонированного авто арестован за угрозы полицейскому

Происшествия 26.03.2020 12:11
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26.03.2020 12:11




Под стражу заключен 22-летний житель Среднеахтубинского района, который угрожал сотруднику ДПС и его семье, сообщил сегодня ИА "Высота 102" руководитель Среднеахтубинского МРСО СУ СКР по области Евгений Выстропов.
По данным следствия, 2 марта текущего года сотрудник ДПС районного подразделения полиции остановил автомобиль с тонированными стеклами, светопропусканая способность которых не отвечала техническим регламентам. 
Во время составления протокола 22-летний пассажир машины стал высказывать в адрес стража порядка угрозы применения насилия.
Преступная деятельность подозреваемого была пресечена оперативными сотрудниками службы собственной безопасности регионального Главка МВД, а также УФСБ России по Волгоградской области.
Было возбуждено уголовное дело по ст.318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти).
По данным регионального главка МВД, подозреваемый не только угрожал сотруднику полиции. С целью привидения своих угроз в действие, он проводил активную работу по установлению членов семьи сотрудника, места его жительства и обстоятельств личной жизни. Об этом стало известно управлению собственной безопасности главка МВД, после чего гражданина задержали.

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