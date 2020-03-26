Федеральные новости

Небесный занавес: Россия прекращает авиасообщение со всем миром

Федеральные новости 26.03.2020 11:35
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26.03.2020 11:35


Обеспечить прекращение с 00 ч. 00 мин. 27 марта прекращение регулярного и чартерного авиасообщения, осуществляемого из российских аэропортов в аэропорты иностранных государств и в обратном направлении поручено Росаавиации, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на федеральное правительство. Исключение составят  полёты, связанные с вывозом российских граждан на территорию Российской Федерации из иностранных государств в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (в соответствии со списками граждан, сформированными МИД России), а также полёты, осуществляемые по отдельным решениям кабинета министров.

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