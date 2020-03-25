Экономика 25.03.2020 14:12 Новости компаний
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25.03.2020 14:12 Новости компаний
Банк «Открытие» поддерживает предпринимателей и с 25 марта принимает заявки на получение отсрочки кредитных платежей. Кредитные каникулы для малого и среднего бизнеса будут действовать на всей территории России с апреля по июнь 2020 года.
Как сообщили ИА Высота 102 в пресс-службе банка, первый пакет мер поддержки банка распространяется на кафе и гостиницы, фитнес-клубы, кинотеатры, детские развивающие центры и другие компании сегментов спорта, отдыха и развлечений, а также заведения дополнительного образования и туристические агентства.
Банк предлагает клиентам отсрочку платежей по основному долгу и процентам на 3 месяца без проведения финансового анализа деятельности. Для этого достаточно обратиться к персональному менеджеру или в службу поддержки по телефонам: 8 800 444 44 55, +7 495 224 44 55.
Каникулы будут предоставлены предприятиям сегмента HoReCA (кафе, рестораны, гостиницы), салонам красоты, компаниям, осуществляющим деятельность в сферах спорта, отдыха и развлечений (фитнес-клубам, театрам, развлекательным центрам, музеям), туристическим агентствам, детским развивающим центрам и заведениям дополнительного образования.
Надия Черкасова, заместитель президента-председателя правления банка «Открытие»: «Предприниматели сейчас особенно уязвимы и как никогда нуждаются поддержке. Наши клиенты выбрали «Открытие» в хорошее время, а мы поддержим их бизнес в непростое. Именно в таких ситуациях проявляет себя по-настоящему надежный партнер. Кредитные каникулы позволят малому и среднему бизнесу пройти сложный период и продолжить свое дело».
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