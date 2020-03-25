Мэр Волгограда возглавил городской штаб по борьбе с пандемией





Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса создан в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, структуру возглавил глава Волгограда Виталий Лихачев. Штаб в круглосуточном режиме обеспечит взаимодействие местных властей и оперативных служб, а также займется реализацией мер, принимаемых региональным штабом, который возглавляет губернатор Андрей Бочаров.

В состав городского штаба вошли руководители структурных и территориальных подразделений муниципалитета. По мере необходимости к его работе будут привлекаться различные эксперты.

С 16 марта в Волгоградской области введен режим повышенной готовности в целях минимизации рисков возникновения и распространения коронавируса. Накануне, 24 марта, в регионе был выявлен первый случай заражения инфекцией. Вернувшаяся из ОАЭ женщина госпитализирована в инфекционную больницу №1.



