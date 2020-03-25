Спорт

В Волгограде футбольное поле «Зенита» восстановят при помощи имплантов

Спорт 25.03.2020 09:47
0
25.03.2020 09:47


Пластиковые импланты укрепят газон стадиона «Зенит» в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, такая современная технология уже несколько лет используется на ведущих футбольных полях Европы и мира. Подобная процедура была проведена и на стадионе «Волгоград Арена».
Стоимость работ, как указано на сайте государственных закупок, составляет 26,2 млн рублей.
Специалисты поместят в грунт полиэтиленовые нити толщиной 2 мм на глубину порядка 15 сантиметров. В дальнейшем, корни натуральной травы будут переплетаться с  искусственными соединениями, играющими роль якоря. Эта процедура предохранит газон от повреждений и позволит ему быстрее восстанавливаться после интенсивных нагрузок. Гарантия исполнителя на выполненные работы составит не менее трех лет.
Обновление материально-технической базы проходит в рамках реализации мероприятий по федеральной программе Концепции наследия к ЧМ по футболу 2018 года.
Параллельно проводятся конкурсные процедуры по модернизации тренировочной площадки с искусственным покрытием,  открытой на территории СК «Зенит» в 2011 году. Вместо изношенного искусственного газона здесь появится новое покрытие из самовыпрямляющегося полиэтиленового волокна. Начальная цена закупки составляет чуть более 11 млн рублей.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома.Необходима консультация

Урны, контейнеры, щетинистое покрытие. 95 50 05; 95 50 06

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.
Спорт
18.03.2020 19:59
Спорт 18.03.2020 19:59
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.03.2020 16:02
Спорт 17.03.2020 16:02
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.03.2020 16:54
Спорт 15.03.2020 16:54
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.03.2020 10:10
Спорт 14.03.2020 10:10
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.03.2020 17:56
Спорт 09.03.2020 17:56
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.03.2020 17:05
Спорт 09.03.2020 17:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.03.2020 09:11
Спорт 08.03.2020 09:11
Комментарии

0
Далее
Спорт
06.03.2020 12:01
Спорт 06.03.2020 12:01
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.02.2020 12:40
Спорт 28.02.2020 12:40
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.02.2020 16:43
Спорт 27.02.2020 16:43
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.02.2020 19:57
Спорт 26.02.2020 19:57
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.02.2020 12:13
Спорт 26.02.2020 12:13
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
23.02.2020 14:23
Спорт 23.02.2020 14:23
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.02.2020 16:46
Спорт 14.02.2020 16:46
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.02.2020 14:07
Спорт 04.02.2020 14:07
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

13:45
В Волгограде сотовый оператор торговал данными о разговорах абонентов
13:32
В Волгограде эпидемиологи закупают тест-системы для выявления впервые убившего человека хантавирусаСмотреть фотографии
13:29
Сбербанк в Волгограде профинансировал строительство жилого комплекса «Urbn10» с применением эскроуСмотреть фотографии
13:13
Дело о поджоге дома губернатора Волгоградской области передано в судСмотреть фотографииCмотреть видео
11:40
Банк «Открытие» поддержит пострадавших от коронавируса клиентовСмотреть фотографии
11:38
Свыше 300 звонков поступило на горячую линию Сбербанка по вопросам работы бизнеса в связи с коронавирусомСмотреть фотографии
11:38
В Волгограде прощаются с убитым на посту УБЭП полицейскимСмотреть фотографии
11:02
Мэр Волгограда возглавил городской штаб по борьбе с пандемиейСмотреть фотографии
10:46
В Волгограде развернут госпиталь для прибывающих из-за рубежа потенциальных носителей коронавирусаСмотреть фотографии
10:31
В Волгограде ужесточают правила быта в студенческих общежитияхСмотреть фотографии
09:55
Под Волгоградом женщина на «Ладе» протаранила «Лексус»Смотреть фотографии
09:47
В Волгограде футбольное поле «Зенита» восстановят при помощи имплантовСмотреть фотографии
09:44
Трансформер» в Wink: каждый может позволить себе идеальный тарифСмотреть фотографии
09:19
В Волгограде полицейский спецназ эффектно повязал наркоторговцевСмотреть фотографииCмотреть видео
08:55
В Волгоградской области ширится армия безработныхСмотреть фотографии
08:27
Волгоградский филиал Россельхозбанка увеличивает объемы кредитования АПКСмотреть фотографии
21:32
Санатории в регионах России переоборудуют для приема больных коронавирусомСмотреть фотографии
20:31
Раннее весеннее половодье в Волгоградской области грозит засухой в Волго-Ахтубинской поймеСмотреть фотографии
19:05
«Россети» взяли под особый контроль надёжность электроснабжения ключевых инфраструктурных и социальных объектов РоссииСмотреть фотографии
17:52
В колониях Волгоградской области отменили свиданияСмотреть фотографии
16:30
Ай да Пушкин!: Волгоград заполонили тематические билборды к заветному днюСмотреть фотографии
15:51
Почти 500: в России за сутки зафиксировано 57 новых случаев коронавирусаСмотреть фотографии
15:41
Это был план: чиновники Волгоградской области отчитались о росте цен на продуктыСмотреть фотографии
15:08
«Ростелеком» и «ЛитРес» открывают бесплатный доступ к 150 000 электронных книгСмотреть фотографии
15:01
В Волгограде начальника жд-станции подозревают в получении взяткиСмотреть фотографии
13:18
В Волгограде выявлен первый случай заражения коронавирусомСмотреть фотографии
13:12
В Волгограде вскрыли аферу с деньгами на обучение предпенсионеров в рамках нацпроектаСмотреть фотографии
13:09
Сбербанк: «Мы не наблюдаем панических настроений у клиентов из-за коронавируса»Смотреть фотографии
12:54
Экономический эффект от установки интеллектуальных систем учета электроэнергии на юге страны превысил 1,1 млрд рублейСмотреть фотографии
12:24
Антимонопольщики не увидели «ничего криминального» в торгах по детсаду в ВолжскомСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 