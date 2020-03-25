В Волгограде футбольное поле «Зенита» восстановят при помощи имплантов





Пластиковые импланты укрепят газон стадиона «Зенит» в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, такая современная технология уже несколько лет используется на ведущих футбольных полях Европы и мира. Подобная процедура была проведена и на стадионе «Волгоград Арена».

Стоимость работ, как указано на сайте государственных закупок, составляет 26,2 млн рублей.

Специалисты поместят в грунт полиэтиленовые нити толщиной 2 мм на глубину порядка 15 сантиметров. В дальнейшем, корни натуральной травы будут переплетаться с искусственными соединениями, играющими роль якоря. Эта процедура предохранит газон от повреждений и позволит ему быстрее восстанавливаться после интенсивных нагрузок. Гарантия исполнителя на выполненные работы составит не менее трех лет.

Обновление материально-технической базы проходит в рамках реализации мероприятий по федеральной программе Концепции наследия к ЧМ по футболу 2018 года.

Параллельно проводятся конкурсные процедуры по модернизации тренировочной площадки с искусственным покрытием, открытой на территории СК «Зенит» в 2011 году. Вместо изношенного искусственного газона здесь появится новое покрытие из самовыпрямляющегося полиэтиленового волокна. Начальная цена закупки составляет чуть более 11 млн рублей.



