Общество 24.03.2020 21:32
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24.03.2020 21:32
Ряд поручений по итогам заседания оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции выдан правительством России Роспотребнадзору, Миндраву, Минтруду, Фонду соцстрахования и органам исполнительной власти регионов, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на документ, опубликованный на сайте кабмина. В частности, регионы должны рассмотреть возможность переоборудования лечебно-реабилитационных центров и санаторно-курортных учреждений на предмет возможного размещения больных коронавирусной инфекцией. Также регионам поручено приостановить деятельность развлекательных центров, кинотеатров, клубов. Решения оперативного штаба касаются и других сфер. В частности, органам исполнительной власти субъектов Российской федерации при распределении средств индивидуальной защиты (масок) поручено исходить из необходимости первоочередного обеспечения ими медицинских работников и иных лиц, контактирующих с заболевшими новой коронавирусной инфекцией (имеющими признаки такого заболевания). Роспотребнадзору совместно с Минпромторгом России рекомендовано проработать возможность использования любых спиртосодержащих средств, в том числе косметических, для дезинфекции.
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