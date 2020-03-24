



В онлайн-видеосервисе Wink и интерактивном ТВ «Ростелекома» можно бесплатно смотреть пять отличных телеканалов о культуре и искусстве — классическая музыка, концерты разных жанров, театральные постановки, экскурсии по лучшим музеям мира и России. Как сообщила ИА Высота 102 пресс-служба оператора. Телеканалы доступны в разделе «Моя коллекция» для всех действующих подписчиков, а для новых клиентов — сразу после регистрации.

«В настоящее время отменены все массовые мероприятия — не работают театры, концертные залы и площадки, закрыт доступ во многие музеи по всему миру. Мы хотим, чтобы люди, которые вынужденно находятся дома, не чувствовали себя в изоляции. В видеосервисе Wink и интерактивном ТВ “Ростелекома” открыт бесплатный доступ к пяти лучшим телеканалам о культуре и искусстве. Не выходя из дома можно посетить отличные концерты классической музыки и спектакли в самых известных оперных домах мира, увидеть нашумевшие российские театральные постановки, выступления рок- и поп-звезд, побывать в лучших музеях мира и узнать секреты их собраний», — отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Mezzo (кнопка 516) — телеканал №1 в Европе, посвященный классической музыке, опере, балету, джазу и этнической музыке. Самые ожидаемые оперные или балетные премьеры идут в прямом эфире. На канале представлены постановки опер и балетов в Большом и Мариинском театре, концерты российских дирижеров, музыкантов и певцов. На Mezzo можно посмотреть и послушать лучшие выступления прошлых лет.

Mezzo live HD (кнопка 909) — на этом телеканале представлены программы, которые создаются исключительно в формате высокой четкости (Full HD). Канал начал вещание в 2010 году и показывает лучшие концерты классической музыки, оперы, балетные постановки и джазовые выступления со всего мира. Ежегодно транслирует более 20 концертов в прямом эфире.

Театр (кнопка 417) — российский телеканал, который полностью посвящен театральному искусству России и мира. Круглосуточно он показывает постановки театров из разных городов России, интервью с известными режиссерами и актерами, документальные фильмы, воспоминания о театральных легендах, а также поэтические вечера, встречи с интересными людьми и мастер-классы, беседы коллег и острые дискуссии.

Museum (кнопка 947) — первый телеканал, полностью посвященный изобразительному искусству: живописи, фотографии, архитектуре, дизайну и поп-арту. Начал вещание в 2017 году. В эфире — экскурсии по самым известным музеям мира, документальные передачи о великих мастерах искусства, викторины и познавательные конкурсы, уроки рисования. Программы снимаются в формате 4К, благодаря которому зрители видят произведения искусства максимально реалистично и получают необычный опыт созерцания прекрасного. Канал — частый гость в российских музеях, в частности, в Государственном Эрмитаже.

iConcerts (кнопка 948) — 100% живой музыки. Первый и единственный телеканал, посвященный показам исключительно живых музыкальных выступлений лучших артистов мира. Самый большой видео архив с концертами всех популярных жанров. В эфире канала относительно камерный концерт Фрэнка Синатры может сменить стадионное шоу Rolling Stones или выступление Эмми Уайнхаус. Смотрите записи лучших мировых музыкальных фестивалей, концерты Стинга, Шакиры, Питера Габриела, U2, Тины Тернер, Kiss и многих-многих других.



