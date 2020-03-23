



Компания «Сбербанк Лизинг», входящая в экосистему Сбербанка, заключила контракт на поставку Комитету транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области в финансовый лизинг 93-х единиц дорожно-строительной и эксплуатационной техники. Общая стоимость договора – 679,8 млн рублей.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, в состав поставки входят передвижные установки для производства и укладки асфальта, экскаваторы, тракторы, грейдеры, автокраны, катки, погрузчики и другие специализированные машины и оборудование для строительства и обслуживания автодорог. Вся техника соответствует самым современным требованиям и поступит в распоряжение комитета в течение 1-5 месяцев с момента заключения контракта. Срок лизинга — 13 месяцев, по истечении этого периода в случае полного исполнения сторонами своих обязательств, право собственности перейдет Комитету транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области.

Вячеслав Спиров, генеральный директор АО «Сбербанк Лизинг»: «История нашего взаимодействия с комитетом транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области продолжительна и успешна. Мы рады, что имеем накопленный опыт и ресурсы в лице высокопрофессиональной команды для реализации таких сложноструктурированных сделок – в данном случае поставку оборудования осуществляют сразу 14 компаний. Рады своей деятельностью участвовать в благоустройстве региона, и уверен в продолжении отношений сотрудничества с Волгоградской областью.

Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка: «Сбербанк в Волгограде понимает важность развития дорожной сети в регионе. Мы уверены, что оборудование, предоставленное комитету транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области в рамках контракта с АО «Сбербанк Лизинг» будет способствовать созданию самой современной и качественной дорожной инфраструктуры Волгоградской области в кратчайшие сроки».



