Роспотребнадзор в Волгоградской области временно закрылся от граждан

Общество 23.03.2020 10:23
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23.03.2020 10:23
Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области сообщило о временном прекращении личного приема граждан с сегодняшнего дня, 23 марта. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт ведомства, данное решение принято в связи с необходимостью принятия мер по недопущению завоза и нераспространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Все обращения теперь необходимо отправлять в письменной форме по адресу: 400005, г. Волгоград, пр. Ленина 50Б и по адресам территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области, указанным на официальном сайте управления. Принимаются заявления, жалобы и другие материалы также в электронном виде посредством размещения в соответствующем разделе официального интернет-сайта rospotrebnadzor.ru.
Получить консультацию в устной форме по вопросам защиты прав потребителей, санитарного и эпидемиологического надзора можно и по телефонному номеру 8-800-555-49-43 Единого консультационного центра Роспотребнадзора.
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