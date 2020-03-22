



Первые самолеты Ил-76 ВКС с трогательными наклейками, на которых изображены сердца в цветах национальных флагов России и Италии, вылетели с военного аэродрома «Чкаловский» в Итальянскую Республику для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Министерство обороны. Ведомство информирует, что самолеты доставят на авиабазу ВВС Италии «Практик де Маре», которая находится в 30 км юго-западнее Рима, передовые группы российских военных медиков, специалистов в области вирусологии и эпидемиологии с современным оборудованием по диагностике и проведению дезинфекционных мероприятий.





Ситуация с распространением и заболеваемостью коронавирусной инфекции в Италии сейчас является крайне напряженной. За последние сутки в стране скончались почти 800 человек.

Ранее из Кремля официально сообщили о том, что в ответ на обращение итальянской стороны Владимир Путин подтвердил готовность оперативно оказать необходимую помощь. Она включает поставки по линии Минобороны с задействованием самолётов ВКС средств защиты, мобильных комплексов на базе «КАМАЗа» для аэрозольной дезинфекции транспорта и территорий, различного медоборудования, а также направление российских специалистов для практического содействия в наиболее пострадавших районах Италии.



Фото Минобороны РФ