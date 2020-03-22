Следователи выясняют обстоятельства ДТП с участием двух автобусов в Тамбовской области





Следователи СУ СК по Тамбовской области проводят доследственную проверку обстоятельств ДТП с участием двух автобусов. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, изучаются факты, которые могут стать основанием для возбуждения уголовного дела по ст. 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Между тем, правоохранители уточнили, что в ДТП участвовали автобусы «Москва-Волгоград» и «Москва-Саратов». Ранее речь шла о двух автобусах «Москва-Волгоград». Однако уже известно, что пострадали только те, кто находился в автобусе «Москва-Волгоград».

ДТП произошло сегодня утром на 566 км федеральной трассы Р-22 на территории Жердевского района Тамбовской области. Два автобуса, следовавшие в попутном направлении, не смогли разъехаться и вылетели на обочины. Один из них опрокинулся в кювет. По предварительным данным, погибли 2 человека, пострадали 17. На месте работают криминалисты.

Для оказания помощи пострадавшим в Тамбовскую область выехала бригада реаниматологов из волгоградской клинической городской больницы №25.



